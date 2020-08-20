综合消息：非洲疾控中心敦促非洲各国扩大新冠病毒检测范围

新华社塔那那利佛8月20日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心19日发布的数据显示，截至当天，非洲地区累计新冠确诊病例已达1137941例，累计死亡26329例，累计治愈860662例。该机构当天敦促非洲各国扩大新冠病毒检测范围。

南非是非洲地区累计确诊病例最多的国家，南非19日报告新增确诊病例3916例，累计确诊596060例，累计死亡12423例。除南非外，埃及、尼日利亚、摩洛哥、加纳累计确诊病例也较多。

非洲疾控中心19日发布报告，敦促非洲各国扩大对新冠病毒的检测范围，加强对确诊病例接触者的追踪，同时注重对病毒感染者的关怀。

该机构认为，过去一周非洲报告的新冠确诊病例数与此前一周相比减少了23%，而同期报告的死亡病例数增加了10%。这两个数据的变动大部分可归因于南非。

赞比亚政府19日发布公告说，赞副总统伊农格·维纳新冠病毒检测结果呈阳性。据了解，维纳目前病情稳定，正接受隔离治疗。赞卫生部当日报告该国新增确诊病例237例，累计达10218例；累计死亡269例；累计治愈9126例。

应南苏丹政府邀请，由中国政府派出的赴南苏丹抗击新冠疫情医疗专家组19日乘包机抵达南首都朱巴，为当地疫情防控提供支持。第八批中国（安徽）援南医疗队以及中国政府、外交部、安徽省和中国企业援助南苏丹的新一批物资同机抵达。（执笔记者：文浩；参与记者：郑扬子、乔本孝、吴长伟、王守宝、张改萍、邢建桥、杨臻、赵宇鹏、荆晶）

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