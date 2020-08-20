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全球疫情简报：德韩日等国疫情反弹 巴西基本传染数降至1以下

2020年08月20日13:45  来源：新华网
 

新华社北京8月20日电 19日全球疫情简报：德韩日等国疫情反弹 巴西基本传染数降至1以下

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间19日15时52分（北京时间19日21时52分），全球确诊病例较前一日增加213391例，达到21989366例；死亡病例增加4644例，达到775893例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间20日8时30分，全球新冠确诊病例达22260914例，死亡病例为784082例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5524398例，死亡病例为172965例。

新闻事件

德国疾控机构罗伯特·科赫研究所19日公布的新冠疫情数据显示，截至当日零时，德国较前一日新增确诊病例1510例，创下5月初以来最高单日增幅。

韩国中央防疫对策本部19日通报，当地时间18日零时至19日零时，韩国新增新冠确诊病例297例，为3月7日以来该国单日新增确诊病例数最高纪录。

据日本广播协会电视台统计，截至19日20时30分（北京时间19日19时30分），日本当日新增新冠确诊病例1070例，累计确诊58847例；新增死亡病例11例，累计死亡1146例。8月以来，日本单日新增确诊病例数一直在千例上下浮动，多日新增病例超千例。

巴西卫生部19日下午公布的新冠疫情数据显示，巴西累计确诊病例3456652例，累计死亡111100例，累计治愈2615254例。巴西媒体援引英国帝国理工学院最新研究结果说，本月16日以来，巴西新冠病毒基本传染数降至0.98，此前该数值连续16周保持在1以上。在传染病防控中，这个数值低于1意味着疫情在减弱。专家认为，这说明巴西新冠疫情有得到控制的迹象。

由欧洲创新药物计划支持的“冠状病毒欧洲加速研发联盟”18日宣布正式成立，这是目前欧洲针对新冠药物研发规模最大的倡议举措，旨在加快针对当前新冠病毒以及未来潜在冠状病毒威胁的药物研发。

澳大利亚总理莫里森19日宣布，澳政府已与英国阿斯利康制药公司签订合作意向书，一旦由该公司与英国牛津大学合作开发的新冠疫苗被证实安全有效，澳将在本国生产该疫苗。

赞比亚新冠确诊病例数破万。赞比亚卫生部19日报告新增确诊病例237例，累计确诊10218例；新增死亡病例5例，累计死亡269例；累计治愈9126例。

涉华动态

应南苏丹政府邀请，中国政府派赴南苏丹抗击新冠疫情医疗专家组19日乘坐飞机抵达南苏丹首都朱巴，为当地疫情防控提供支持。第八批中国（安徽）援南医疗队以及中国政府、外交部、安徽省和中国企业援助南苏丹的新一批物资同机抵达。

(责编：艾雯、刘洁妍)
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