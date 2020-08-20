综合消息：中东疫情持续蔓延 多国继续呼吁民众遵守防疫措施

新华社安卡拉8月20日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东新冠疫情持续蔓延，埃及和突尼斯相继出台针对外国入境者措施，多个国家继续呼吁民众严格遵守防疫措施。

埃及总理马德布利19日在新闻发布会上宣布，自9月1日起，所有入境埃及的外国人均需出示新冠病毒核酸检测阴性结果证明。马德布利还宣布，自8月28日起，埃及境内主要清真寺可恢复周五的聚礼，所有进入清真寺者需佩戴口罩、保持社交距离，礼拜时间也将大幅缩短。埃及卫生部19日说，埃及新增确诊病例161例，累计确诊96914例，累计死亡5197例，累计治愈62553例。

突尼斯卫生部19日宣布，将于近期加强入境防疫规定，所有入境者必须出示新冠病毒检测阴性结果证明。此前突尼斯对全球80多个国家的入境者不要求任何检测也不要求强制或自我隔离。突尼斯19日报告新增确诊病例113例，累计确诊2427例，累计死亡60例，累计治愈1395例。

黎巴嫩19日报告新增确诊病例数再创新高，累计确诊病例数破万。卫生部数据显示，19日新增确诊病例589例，累计确诊10347例，累计死亡109例，累计治愈2928例。

阿拉伯联合酋长国19日报告新增确诊病例435例，累计确诊65341例，累计死亡367例，累计治愈58022例。阿防疫部门专家阿迪尔说，部分民众在家庭和社交聚会时完全忽视了相关防疫规定，如果人们不想再回到全城宵禁消毒的状态，必须做好消毒、保持社交距离和佩戴口罩这三件事。

摩洛哥卫生部19日报告新增确诊病例1510例，累计确诊46313例，累计死亡743例，累计治愈31576例。摩洛哥近期确诊病例数急剧上升，政府提醒民众做好疫情防护工作，正确佩戴口罩，保持社交距离。

阿曼19日报告新增确诊病例188例，累计确诊83606例，累计死亡603例，累计治愈78188例。阿曼卫生部19日呼吁民众担负起防疫责任，严格遵守防疫措施，尤其是在外出时要佩戴口罩、保持社交距离等。

还有一些中东国家19日更新的累计确诊病例数为：沙特阿拉伯302686例，土耳其253108例，伊拉克188802例，以色列97969例，巴勒斯坦23436例，约旦1482例。（执笔记者：郑思远；参与记者：苏小坡、白平、涂一帆、王峰、杨元勇、吴丹妮、黄灵、陈斌杰、王薇、熊思浩、陈文仙、潘晓菁）

(责编：艾雯、刘洁妍)