美媒：疫情之中越来越多美国人饿肚子 原因何在？

疫情中的美国“并发症”缠身，饥饿问题日益突显。近期美国联邦统计局数据显示，12.1%的成年人在过去一周面临一定程度的食物匮乏，近两成家长表示难以负担孩子的伙食开支。

饥饿问题近在眼前

英国《每日邮报》13日报道，在美国得克萨斯北部达拉斯的菲尔公园，等待从食物救济站领取免费食物的车队，一眼望不到头。在宾夕法尼亚、新泽西等地，也有类似的食物免费分发活动。

在纽约、新泽西、洛杉矶和奥克兰街头还出现了“爱心冰箱”，一些爱心人士将食物放在冰箱中，供人们免费取用。

△一位名叫斯科特·德克的网友在社交媒体上分享自己使用“爱心冰箱”的故事：他已经靠“爱心冰箱”生活了三周

《华尔街日报》13日报道，联邦统计局数据显示美国面临饥饿问题的人群越来越庞大。

△过去一周面临食物匮乏的成年人数量统计 数据来源：联邦统计局 制图：《华尔街日报》

△无力为孩子提供足够食物的有孩家庭比例变化 数据来源：联邦统计局 制图：《华尔街日报》

为什么这么多人面临饥饿问题？

疫情带来的连锁反应环环相扣，《华尔街日报》分析认为几大原因加剧了饥饿问题：

△数据显示疫情期间越来越多美国人挨饿 《华尔街日报》报道截图

第一，失业。对于很多美国人来说，失业意味着失去经济来源，美国劳工部公布的数据显示，7月美国失业率为10.2%，此前美国连续20周申请失业救济的人数超过百万。

近期加州政策实验室研究发现，疫情以来该州有57%的失业人群在找到新工作后再次被裁员。加州大学经济学教授冯·韦希特尔表示，很多再就业者待遇很低，甚至不足以满足日常生活开支。

第二，一系列福利政策过期或断供。美国政府在3月份批准了一份纾困方案，为失业人员每周提供600美元失业救济金，这笔钱成为不少家庭唯一的收入来源。

据美国劳工部数据，7月份大约有2800万人申领这笔救济金，然而，这份方案在7月底就过期了。

第三，食物涨价。《华尔街日报》指出，孩子们吃饭是一笔昂贵的开支，哪怕父母有工作也不一定能够负担得起。雪上加霜的是，一些提供免费膳食的学校和儿童保育机构也因疫情关门。

美国全国广播公司形容食物价格“如火箭般飞速上涨”，以培根为例，在4月和5月，由于生猪屠宰量下降和民众抢购囤货等原因，培根的零售价格升高。6月份，培根的零售价格比年初上涨了16%以上。据《华尔街日报》援引美国劳工部数据，7月份食物价格较上一年增长了约4.1%，牛肉价格暴涨15%。

事实上，失去收入、福利政策断供、食物涨价等多重压力不仅加剧饥饿问题，还使得数万人面临交不起房租、无家可归的局面。

据美国终结无家可归联盟的数据，仅在纽约就有超过9.2万名无家可归者，纽约市政府估算，每晚都有3500~4000名无家可归者露宿街头或是在地铁里过夜。

新一轮失业补贴一再缩水 各州反应冷淡

众多美国家庭正在为食物发愁、千万失业大军等待救济、数万人无家可归，白宫新一轮的纾困方案却后继乏力、争议不断。

7月以来，民主党和共和党进行了多轮谈判，但始终未能达成一致，失业救济金一度“断粮”，两党都在指责对方是让救济金“断粮”的原因。

8日，美国总统特朗普签署行政令延长部分已经过期的纾困措施，其中包括继续发放失业救济金，但是金额从600美元降到了400美元。其中300美元由联邦政府拨款，剩余25%将由各州支付。

各州对白宫的失业救济金并不买账，南达科他州州长克里斯蒂·诺姆直接表示不会参与其中，截止到目前，仅有4个州申请参与新的联邦失业救济金计划。

专家分析认为，各州反应冷淡的主要原因是，新的规则需要重新设计支付救济金的体系，且各州需要负担四分之一的费用，财政负担重。

想解决饥饿问题，难

美国想要解决饥饿问题，最直接的办法还是保就业，但在疫情之中，可谓难上加难。

在《华尔街日报》的报道下，一位网友的评论揭示了目前美国存在的矛盾：一方面，吃不饱、吃不起。另一方面，一旦复工复学，又有疫情感染扩散的风险。网友感叹，如果美国政府早期做好防控部署和福利预案，这些事情本不会发生。

△网友评论截图

疫情没有好转，政府补贴可能还有潜在的风险。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼认为，一旦政府援助断档，消费者将削减开支，这可能会导致成千上万人失业，出现第二轮失业潮，给经济造成二次打击，其结果将不亚于疫情带来的第一次冲击。

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