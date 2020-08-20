人民网>>国际

美媒：疫情之中越来越多美国人饿肚子 原因何在？

2020年08月20日10:13  来源：央视新闻客户端
 

疫情中的美国“并发症”缠身，饥饿问题日益突显。近期美国联邦统计局数据显示，12.1%的成年人在过去一周面临一定程度的食物匮乏，近两成家长表示难以负担孩子的伙食开支。

饥饿问题近在眼前

英国《每日邮报》13日报道，在美国得克萨斯北部达拉斯的菲尔公园，等待从食物救济站领取免费食物的车队，一眼望不到头。在宾夕法尼亚、新泽西等地，也有类似的食物免费分发活动。

在纽约、新泽西、洛杉矶和奥克兰街头还出现了“爱心冰箱”，一些爱心人士将食物放在冰箱中，供人们免费取用。

△一位名叫斯科特·德克的网友在社交媒体上分享自己使用“爱心冰箱”的故事：他已经靠“爱心冰箱”生活了三周

《华尔街日报》13日报道，联邦统计局数据显示美国面临饥饿问题的人群越来越庞大。

△过去一周面临食物匮乏的成年人数量统计 数据来源：联邦统计局 制图：《华尔街日报》

△无力为孩子提供足够食物的有孩家庭比例变化 数据来源：联邦统计局 制图：《华尔街日报》

为什么这么多人面临饥饿问题？

疫情带来的连锁反应环环相扣，《华尔街日报》分析认为几大原因加剧了饥饿问题：

△数据显示疫情期间越来越多美国人挨饿 《华尔街日报》报道截图

第一，失业。对于很多美国人来说，失业意味着失去经济来源，美国劳工部公布的数据显示，7月美国失业率为10.2%，此前美国连续20周申请失业救济的人数超过百万。

近期加州政策实验室研究发现，疫情以来该州有57%的失业人群在找到新工作后再次被裁员。加州大学经济学教授冯·韦希特尔表示，很多再就业者待遇很低，甚至不足以满足日常生活开支。

第二，一系列福利政策过期或断供。美国政府在3月份批准了一份纾困方案，为失业人员每周提供600美元失业救济金，这笔钱成为不少家庭唯一的收入来源。

据美国劳工部数据，7月份大约有2800万人申领这笔救济金，然而，这份方案在7月底就过期了。

第三，食物涨价。《华尔街日报》指出，孩子们吃饭是一笔昂贵的开支，哪怕父母有工作也不一定能够负担得起。雪上加霜的是，一些提供免费膳食的学校和儿童保育机构也因疫情关门。

美国全国广播公司形容食物价格“如火箭般飞速上涨”，以培根为例，在4月和5月，由于生猪屠宰量下降和民众抢购囤货等原因，培根的零售价格升高。6月份，培根的零售价格比年初上涨了16%以上。据《华尔街日报》援引美国劳工部数据，7月份食物价格较上一年增长了约4.1%，牛肉价格暴涨15%。

事实上，失去收入、福利政策断供、食物涨价等多重压力不仅加剧饥饿问题，还使得数万人面临交不起房租、无家可归的局面。

据美国终结无家可归联盟的数据，仅在纽约就有超过9.2万名无家可归者，纽约市政府估算，每晚都有3500~4000名无家可归者露宿街头或是在地铁里过夜。

新一轮失业补贴一再缩水 各州反应冷淡

众多美国家庭正在为食物发愁、千万失业大军等待救济、数万人无家可归，白宫新一轮的纾困方案却后继乏力、争议不断。

7月以来，民主党和共和党进行了多轮谈判，但始终未能达成一致，失业救济金一度“断粮”，两党都在指责对方是让救济金“断粮”的原因。

8日，美国总统特朗普签署行政令延长部分已经过期的纾困措施，其中包括继续发放失业救济金，但是金额从600美元降到了400美元。其中300美元由联邦政府拨款，剩余25%将由各州支付。

各州对白宫的失业救济金并不买账，南达科他州州长克里斯蒂·诺姆直接表示不会参与其中，截止到目前，仅有4个州申请参与新的联邦失业救济金计划。

专家分析认为，各州反应冷淡的主要原因是，新的规则需要重新设计支付救济金的体系，且各州需要负担四分之一的费用，财政负担重。

想解决饥饿问题，难

美国想要解决饥饿问题，最直接的办法还是保就业，但在疫情之中，可谓难上加难。

在《华尔街日报》的报道下，一位网友的评论揭示了目前美国存在的矛盾：一方面，吃不饱、吃不起。另一方面，一旦复工复学，又有疫情感染扩散的风险。网友感叹，如果美国政府早期做好防控部署和福利预案，这些事情本不会发生。

△网友评论截图

疫情没有好转，政府补贴可能还有潜在的风险。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼认为，一旦政府援助断档，消费者将削减开支，这可能会导致成千上万人失业，出现第二轮失业潮，给经济造成二次打击，其结果将不亚于疫情带来的第一次冲击。

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved