《时代》周刊：美国为何正在输掉防疫战

美国《时代》周刊网站近日发表名为《美国为何正在输掉新冠肺炎之战》的文章。文章称，在新冠肺炎疫情刚开始的几个月里，外界曾认为美国属于为处理重大疫情做了最充分准备的国家之一，然而如今美国疫情应对却如此惨败，很大原因要归咎于联邦政府的失职。

文章指出，美国联邦政府在危机时期未能履行保护美国人民健康和福祉的职责。尽管公共卫生官员和其他人士作出了最大努力，但美国的许多民选官员从一开始就没有认真看待新冠肺炎的威胁。

白宫甚至浪费了几个星期的时间来淡化这种病毒的严重性，认为这种病毒会直接“消失”；政府未能制订妥善的检测和追踪计划；白宫甚至在疫情仍然严重时鼓励各州重新开放。权威科学认为，遮盖面部可以显著减少新冠肺炎的扩散。但联邦政府领导人早期对戴口罩的蔑视态度为民众定下了基调，关于口罩怀疑论者与口罩佩戴者之间发生暴力冲突的报道几乎每周都会成为头条新闻。

文章表示，联邦政府最明显的失职是缺乏足够的基础检测设备，而这是应对大流行的关键因素。美国疫情暴发之初，检测设备短缺和检测过程拖延是个重大问题，而随着疫情在多个州扩散，这个问题再次困扰美国。有些美国人说，他们要等两个多星期才能拿到检测结果。然而面对这样的情况，白宫没有呼吁提高检测能力，反而建议美国也许应该减少检测；白宫没有解决导致疫情扩散的根本问题，而是一味把确诊人数增加归咎于统计方法。

文章最后说，这场疫情暴露了美国重要的根本性缺陷，包括严重遭到破坏的社会安全网络，以及危及生命的系统性种族主义。

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