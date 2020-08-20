非洲观察丨坚守在中非合作抗疫一线的“白衣天使”

8月19日是第三个“中国医师节”，除了国内的医护工作者，在海外，还有依然坚守在岗位上的维和医疗分队、援外医疗队和普通的中国医生等。本期非洲观察，聚焦这些“白衣天使”疫情下的坚守。

中国赴南苏丹维和医疗分队：科学有效防疫 坚守岗位

当前，新冠疫情在南苏丹呈扩散趋势，给维和行动带来新的巨大挑战。在此背景下，中国第十批赴南苏丹维和医疗分队科学有效防疫，坚守岗位，展示了中国维护世界和平与发展的负责任大国形象。

近日，中国第十批赴南苏丹维和医疗分队接诊某任务分队发热患者，根据患者的临床症状和接触史，确定为疑似新冠病例。任务区防疫形势不容乐观。为明确诊断，医疗分队立即报告联南苏团医疗机构，协调世界卫生组织采集发热患者咽拭子，空运至首都朱巴检测中心检测。在收到联合国要求二级医院接收新冠患者的指示后，医疗分队立即召开临时党委会议，明确每个队员任务职责，并召集专家组进行收治重症患者桌面推演，进一步调整防疫预案，畅通标本检测、急救设备补充、危重症患者转运等渠道。

在此期间，发热患者迅速增加，呈营区扩散。分队迅速建立指挥部，由领导小组负责抗疫工作的组织协调，启动新冠患者救治预案：主动对轻症患者通过邮件和电话等形式进行询问，并给予专业治疗意见；提供对症药品，确保轻中症患者症状得到控制；对病情较重患者，由急救小组成员前出，为其提供制氧机，保证患者能够持续吸氧改善呼吸困难症状。此外，医疗分队急救小组做好前出救治，重症救治病房一切准备就绪，所有设备处于开启状态，随时做好收容准备。

疫情下，维和医疗分队推行患者预约就诊制度，严格按照预案接诊流程操作，分级做好防护。医疗分队还通过远程会诊网络，接受国内联防联控中心顶级专家指导，按照上级要求和专家指示，全面做好各个环节的防疫消杀和个人防护。

经过及时有效的处理，该营区患者症状消失，连续21天没有新增病例，医疗分队无一人感染，避免了整个营区疫情扩散，联南苏团医疗机构给予高度评价。

中医进医保让纳米比亚人获益 正准备好用中医药应对新冠病毒

中医针灸推拿医生王鹏告诉总台记者，中医在今年正式进入纳米比亚医保体系，各家商业保险公司可以据此进行医保报销。这意味着，纳米比亚50多万医保参保者可以享受中医治疗医保报销。

王鹏曾是中国援纳米比亚医疗队的队员。中国从1996年开始向纳米比亚派出医疗队，经过20多年的耕耘，当地人已经接受了中医疗法。

纳米比亚卫生部执行主任南共贝表示，中医进入医保体系是纳米比亚医疗领域的可喜举措。在当前新冠肺炎疫情肆虐的情况下，纳米比亚已准备好使用中医药来应对新冠病毒。他说，纳米比亚希望学习中国对抗病毒的做法，愿意与成功抗击新冠病毒的国家合作。

中国援非医疗队坚守岗位全力协助当地抗疫

“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”是中国援外医疗队的精神写照。当前非洲疫情形势严峻，自疫情发生以来，中方向非洲派出多支抗疫医疗专家组。目前，常驻非洲的46支中国医疗队全力投入当地的抗疫行动，为当地数万名医护人员提供帮助，为当地民众提供医疗保障，以实际行动共筑抗疫防线。

新冠肺炎疫情给非洲公共卫生体系带来巨大压力和挑战。为帮助乌干达、马达加斯加等国更好应对疫情，中国医疗队与受援医院开展密切合作，共同提升当地的疫情防控能力，积极同当地交流中国抗疫经验，帮助人们认识科学防控的重要性，中国医生的敬业和坚守也让非洲多国人士非常感动。

过去20多年，中国在非洲建立了一大批抗击疟疾的医疗中心，也帮助西非国家携手抗击埃博拉。中非通过抗击疫情的合作，构建人类命运共同体，共同面对人类的挑战。（总台记者 马培敏）

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