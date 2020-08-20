沙特表示致力于以阿拉伯和平倡议为基础实现中东和平

新华社柏林8月19日电（记者任珂 张远）正在德国访问的沙特阿拉伯外交大臣费萨尔19日表示，沙特将继续致力于以阿拉伯和平倡议为基础实现中东和平。

德国外长马斯当天在柏林与费萨尔就中东局势等举行会谈。在会谈后举行的联合记者会上，费萨尔表示，以色列任何企图吞并巴勒斯坦领土或修建定居点的单边措施都是非法的，威胁到永久和平解决方案的前景，“我们欢迎任何停止这一单边行动的努力”。

费萨尔表示，沙特将继续致力于以阿拉伯和平倡议为基础实现中东和平。阿拉伯和平倡议预见了阿拉伯国家与以色列建立关系的可能，但必须以巴勒斯坦与以色列之间实现和平为前提。

在谈到也门局势时，马斯表示，沙特在也门的政治进程和人道主义援助方面发挥着重要作用。

据报道，这是沙特在阿联酋与以色列宣布关系正常化以来的首次官方表态。阿联酋外交部本月13日发表声明说，阿联酋将与以色列实现关系全面正常化。应美国总统特朗普“要求”并在阿联酋支持下，以色列将暂停其吞并巴勒斯坦土地的计划。

2002年阿拉伯国家联盟首脑会议一致通过以沙特提出的新建议为基础的“阿拉伯和平倡议”，并将其确定为与以色列谈判解决阿以争端的基本原则。倡议要求以色列全面撤出1967年以来占领的所有阿拉伯领土，接受建立以东耶路撒冷为首都的、拥有主权的、独立的巴勒斯坦国，并根据联合国决议公正解决巴勒斯坦难民问题。在此基础上，阿拉伯国家将同以色列签署和平协议，并在实现全面和平的前提下逐步与以色列建立正常关系。这一倡议通过后得到国际社会的积极支持，但遭到以色列当时执政的沙龙政府的拒绝，致使该倡议一直未能实施。（参与记者：涂一帆）

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