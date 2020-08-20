芬兰限制大多数欧盟国家旅客入境

芬兰政府19日更新入境限制措施，将大多数欧洲联盟国家移出“绿色旅行名单”，允许少数欧盟国家旅客不受限制入境芬兰。新规定于24日生效。

来自意大利、匈牙利、斯洛伐克、爱沙尼亚和立陶宛这几个欧盟成员国的旅客无需提供“合理出行理由”就可入境芬兰，也无需在入境后接受两周隔离。

非欧盟成员国中，格鲁吉亚、卢旺达、韩国等国旅客仍可自由入境芬兰。

芬兰内政部长玛丽亚·奥希萨洛在记者会上说：“芬兰的边境政策在欧盟中最严格，因为我们想要保持本国疫情控制相对好的局面。”

芬兰6月以来一直宣称将准许近两周内新增感染率低于每十万人8例确诊病例的国家旅客入境芬兰，如今政府将旅行标准稍微调低至“每十万人10例病例”。

法新社报道，芬兰的旅行标准仍比其他北欧国家严格，挪威实施的标准是每十万人20例病例。芬兰是疫情最轻微的欧洲国家之一，过去两周平均每十万人新增5.3例确诊病例，但病例数正在上升。

芬兰交通部长蒂莫·哈拉卡在记者会上说，内阁会议讨论禁止来自北马其顿首都斯科普里的航班入境，缘由是该国最近向芬兰输入“极高数量的感染病例”。按照哈拉卡的说法，芬兰法律规定应由航空相关部门官员而非内阁部长决定是否禁飞某条特定航线，不过他估计8月29日前会出台有关斯科普里的航空禁令。（沈敏）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、刘洁妍)