特鲁多任命加拿大首名女财长

加拿大总理贾斯廷·特鲁多18日改组内阁，副总理兼政府间事务部长克里斯蒂娅·弗里兰改任副总理兼财政部长。弗里兰成为加拿大首名女性财政部长。

特鲁多说，“（疫情所致）危机暴露了加拿大需要修补的缺陷与弱点”。就建设更为美好和公平的加拿大而言，没人比弗里兰更适合财长一职。

弗里兰在首都渥太华的总督府里多厅接受任命。她说：“病毒依旧在……我们将竭尽所能支持加拿大人。”

“到了打破（职场）玻璃天花板的时候，”弗里兰说，“我要告诉加拿大所有致力于打破玻璃天花板的女性，我们百分百和你在一起。”

弗里兰52岁，深得特鲁多信赖，主导了加拿大与欧洲联盟、美国间自由贸易协定的谈判。她曾是一名记者，在《金融时报》、《环球邮报》和路透社等媒体任职，2013年由特鲁多招募加入自由党。这一党派当时为加拿大联邦议会众议院第三大党。

加拿大多伦多大学政治学教授纳尔逊·怀斯曼认为，任命弗里兰为财长深得支持自由党的女性选民欢迎。

特鲁多2015年带领自由党赢得众议院选举并出任总理，随后任命比尔·莫诺为财长。莫诺17日宣布辞任财长及议员职务，称国家需要一名新财长解决新冠疫情造成的经济长期不确定问题，引领经济复苏。

受疫情及相关经济刺激政策影响，加拿大政府预计面临大约2600亿美元的财政赤字。加拿大媒体报道，莫诺辞职与其和特鲁多在经济刺激政策方面分歧、近来陷入“我们慈善”机构丑闻有关。

加拿大政府先前宣布将今年暑期资助学生9亿加元（约合6.8亿美元）的项目交给“我们慈善”管理。媒体随后披露，特鲁多和莫诺及两人的亲属与这家慈善机构有利益关联。特鲁多的母亲、弟弟和妻子多次参加这一机构的活动并获得报酬；莫诺的女儿受雇于这一机构。

特鲁多和莫诺承认，他们本应回避内阁关于是否与这家机构合作的讨论。

特鲁多宣布议会将休会至9月23日，政府届时将发布加拿大发展规划。如果这一计划不能得到3个主要反对党支持，议会众议院可能提前选举。

民意调查显示，虽然自由党支持率在疫情中受创，但如果提前选举仍有优势。（陈立希）（新华社专特稿）

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