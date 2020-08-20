韩国多地收紧防疫措施　疫情现“分水岭”

韩国国务总理丁世均18日宣布，19日零时起禁止首尔市、京畿道、仁川市等首都圈教会线下集会等活动，只允许举行线上宗教仪式。继首尔和京畿道上调社交距离限制级别，仁川也将把限制级别调高至第二阶段。

截至18日，韩国连续5天单日新增确诊病例超过100例。新增确诊病例中不少与宗教活动相关。

【关键节点】

韩国中央防疫对策本部18日通报，当地时间17日零时至18日零时，韩国新增新冠确诊病例246例，其中本土感染235例。

韩国疫情近期反复。韩国政府16日开始收紧首尔市和京畿道的防疫措施，即上调限制社交距离的级别至第二阶段。18日决定在仁川实施类似措施。

韩联社报道，在限制社交距离第二阶段，禁止室内50人以上、室外100人以上聚集性活动，建议民众居家，自助餐厅、夜店、练歌房、俱乐部、网吧等高风险场所关闭。

丁世均18日警告：“如果我们现在不能控制病毒传播，将不得不调高限制社交距离的阶段，那将对我们的经济和民众生活构成严重影响。疫情传播速度加快令人担心全国范围的暴发。”

按中央防疫对策本部的说法，本周将成为疫情是否会在全国范围暴发的关键节点，首尔和京畿道居民应尽量减少不必要外出。

就记者提问是否有必要将上述两地社交距离限制级别上调至第三阶段，韩国中央灾难安全对策本部第一总协调官金刚立说，上调的两个条件是两周内日均新增确诊病例数过百、一周内两天以上出现单日新增病例数翻番。

【侧重教会】

首都圈最近的新冠确诊病例大多关联首尔城北区一家教会。截至18日12时，与这家教会相关的确诊病例累计457例。

中央防疫对策本部说，迄今对大约2500名教会访客做过新冠病毒检测，其中大约15%的人检测结果呈阳性。这一机构正在追踪另外大约800人的行踪。

这家教会的确诊访客上周末在首尔参加一场示威。韩国政府因而建议参加过那场示威的人尽快接受新冠病毒检测。

韩联社报道，首尔市芦原区一家教会的聚集性感染病例达15例，永登浦区一家教会也有4人感染。

丁世均18日说，首都圈的教会将禁止线下集会等活动，只允许举行线上宗教仪式。

韩联社当天晚些时候报道，违反防疫规定者将被处以300万韩元（约合1.8万元人民币）以下罚款，政府还将向涉嫌违反防疫规定的确诊患者索赔医疗防疫费。（杜鹃）（新华社专特稿）

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