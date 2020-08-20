中国抗疫医疗专家组抵达南苏丹

新华社内罗毕8月19日电（记者杨臻）朱巴消息：中国政府派赴南苏丹抗击新冠疫情医疗专家组19日乘坐飞机抵达南苏丹首都朱巴，应南苏丹政府邀请为当地疫情防控提供支持。

第八批中国（安徽）援南医疗队以及中国政府、外交部、安徽省和中国企业援助南苏丹的新一批物资同机抵达。

南苏丹卫生部长伊丽莎白、卫生部次长马楚特、外交部次长杜特等官员以及中国驻南苏丹大使华宁到机场迎接，并签署中方援助物资交接证书。

伊丽莎白代表南苏丹政府和人民热烈欢迎中国援南抗疫医疗专家组和医疗队的到来，表示这是中国政府和人民给予南苏丹的美好礼物。她说，疫情发生以来，南中两国密切合作、相互支持，中方给南方送来多批物资援助并多次通过视频方式提供医疗技术支持。中方抗疫专家组此访将使南中两国进一步加强卫生防疫领域的交流合作，将极大提振南抗疫信心和能力，为南苏丹等非洲国家尽早控制疫情作出积极贡献。

华宁在致辞中表示，8月19日是中国医师节，专家组和医疗队的到来具有特殊意义，带来中国政府和人民对南苏丹政府和人民的友好情谊，体现崇高的国际人道主义精神，展现中南两国携手抗击疫情的坚定决心。

专家组组长梁朝朝表示，希望此行能把中国抗疫的成功经验带到南苏丹，并结合当地条件，帮助南苏丹加强应对疫情的能力。

专家组在欢迎仪式后立即开展工作，现场考察朱巴国际机场疫情防控措施，并走访朱巴最大的贸易市场，实地了解南疫情形势和防控措施。

据了解，此次中国专家组由国家卫生健康委员会组建、安徽省卫生健康委员会选派，包括感染科、传染病防治、呼吸科、重症医学科、医学检验、护理等领域共8名专家。在南期间，他们将与南方和有关国际组织开展经验分享与交流，实地走访有关医疗设施，为南方医务人员提供培训指导，协助南方评估、提升疫情防控工作，讨论中南对口医院合作。

据南苏丹卫生部19日公布的数据，该国目前累计报告新冠确诊病例2494例，其中累计死亡47例、治愈1290例。

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