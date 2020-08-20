崔天凯：搞“意识形态十字军东征”注定遭到失败

人民网华盛顿8月19日电（记者李志伟）近日，应美国布鲁金斯学会会长艾伦邀请，中国驻美国大使崔天凯同20余名学者及有关人士就中美关系举行视频交流。崔天凯在主旨讲话中指出，搞“意识形态十字军东征”不能解决当今世界任何问题，注定遭到失败。他强调，中美两国社会各界应高度警惕任何试图将中美关系推向对抗冲突的险恶图谋，坚决防止“麦卡锡主义”回潮，积极扩大交往合作，推动中美关系尽快回归正轨。

崔天凯表示，当前，中美关系正在朝错误方向发展。如今令人警惕的是，有人企图否定两国几代人通过数十年艰苦卓绝努力取得的成就，蓄意将双方推向对抗和冲突。美国一些人热衷搞大国竞争和战略对抗。世界已经变了。大国之间固然会有分歧甚至竞争，但这不是对抗的理由。今天，推动大国合作的力量远远大于推动分裂的力量。搞污名化不会令任何人伟大，搞“意识形态十字军东征”不能解决当今世界任何问题，注定遭到失败。

崔天凯指出，历史反复证明，外部压力只会使中国人民更加团结、中国社会更加凝聚、中国经济更具韧性。如果中美关系的负面趋势继续发展，中国可能面临更多困难和挑战，但“新冷战”的发起者也必须仔细掂量自己将付出的代价，以及给世界带来的灾祸。“钟为谁鸣”，将来会有算账的一天。

崔天凯重申，当前中美关系的根本问题在于：“在中国与现有国际秩序深度融合的情况下，美国能否容纳中国，与一个历史、文化和制度不同的国家和平共处？”从中美开启关系正常化进程直至建交开始，双方已作出选择，即两国必须和平共处、共同演进、管控分歧、扩大合作，发展全面、稳定和建设性的关系。“我希望任何人都不要否定历史，导致两国关系沿着危险的道路滑下去。”

崔天凯强调，中国始终是国际体系的积极参与者、支持者和贡献者。中国无意对现有国际体系进行“革命”或自己创建全新体系，而是希望在融入、适应的同时积极推动根据形势变化进行相应改革。美国是否愿与中国等各国共同努力，确保国际秩序和全球体系符合国际社会所有成员国需要，携手应对各种风险和挑战；还是任由局面失控，沉迷于大国竞争的零和游戏、陷入“修昔底德陷阱”？“美国必须作出根本性的选择。”

崔天凯表示，“后疫情世界”建设为中美合作提供了难得良机。面对重要任务和严峻挑战，中美应作出正确选择，在相互理解和尊重基础上，不仅为构建“后疫情世界”新的全球治理体系和国际秩序发挥积极作用，而且发展更稳定、更具前瞻性和更强有力的中美关系。

崔天凯重申，中方一如既往致力于与美方一道，克服困难、面向未来，构建以协调、合作、稳定为基调的中美关系。“近期，中方已就此发出一系列清晰信号。”中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪发表长文，从纵观历史的角度阐述对中美关系的看法。国务委员兼外长王毅等多次发表讲话和接受采访，重申中方坚定致力于推动中美关系健康发展。“我们期待得到美方积极回应。”

“也许有人认为中方在等待今年11月美国大选结果。”崔天凯表示，“我愿声明，中方没有等待，更不愿在等待中浪费时间。预测或影响美国内政走向远非中方所能，中方既无意愿、也无兴趣卷入其中。”他说，今天，我们仍愿只争朝夕，随时随地与美国现政府合作，寻求解决问题的办法。也希望美方一些人尽快摆脱恐惧和偏执，因为这正使他们“失去常识，甚至到了令人震惊的地步”。

最后，崔天凯强调，中美两国社会各界应高度警惕任何试图将中美关系推向对抗冲突的险恶图谋，坚决防止“麦卡锡主义”回潮，积极扩大交往合作，推动中美关系尽快回归正轨。

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