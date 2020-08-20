中国代表：应加快推进叙利亚政治解决进程

新华社联合国8月19日电（记者王建刚）中国常驻联合国副代表耿爽19日在安理会叙利亚政治问题视频公开会上表示，国际社会应加快推进叙利亚政治解决进程。在政治解决叙利亚问题的进程中，中国将继续与叙人民坚定站在一起，发挥积极和建设性作用。

耿爽说，加快推进叙利亚政治解决进程是叙利亚实现长治久安的必由之路。各方应在已有成果基础上，积极务实推进包容性政治对话，争取早日达成符合叙国情、兼顾彼此合理关切的解决方案。联合国应发挥斡旋主渠道作用，坚持“叙人主导、叙人所有”原则，致力于维护叙利亚主权、独立、统一和领土完整。

耿爽表示，应切实改善叙利亚安全局势。叙利亚伊德利卜地区仍聚集着大量恐怖极端分子，频繁发动袭击、伤害平民，反恐工作不容松懈。各方应统一标准，加强协作，根据裴凯儒特使建议，采取更具有效性、合作性和针对性的反恐行动，推动叙利亚和地区实现和平稳定。

耿爽说，中方注意到，俄罗斯、土耳其根据有关协议要求，近几个月定期沿M4公路进行联合巡逻，这有助于维持叙利亚西北部总体停火局面。中方对近期针对叙利亚政府控制区的空袭行动表示关切，呼吁有关方面保持克制。

耿爽表示，应立即解除对叙利亚单边制裁。单边制裁严重破坏叙利亚人民生计，给无辜平民特别是妇女儿童带来巨大伤害。中方敦促相关国家响应古特雷斯秘书长和裴凯儒特使呼吁，立即解除对叙利亚单边制裁，以实际行动改善叙利亚人道局势，而不是施加新的非法制裁。

耿爽说，中方高度关注叙利亚人道状况，对叙利亚人民遭受的苦难感同身受。中方通过双多边渠道，向叙利亚人民及境外难民提供了包括抗疫援助在内的大量人道援助。中方将根据实际需要，继续向叙利亚人民提供帮助。

耿爽表示，要努力帮助叙利亚稳步开展经济重建。这既是叙利亚人民的迫切要求，也是叙利亚今后实现可持续发展与持久和平的基础。国际社会应支持叙利亚政府和人民开展重建，在具备条件的地区帮助他们早日恢复正常生产生活。中方毫无疑问将为此作出自己的努力。

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