要做“第六只眼”，日本图什么？（环球热点）

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近来，日本反复表达了加入“五眼联盟”的强烈意愿。事实上，日本一直在尽可能地向该组织靠近，日本防卫大臣河野太郎甚至指出，日本已经可以被称作事实上的“第六只眼”。专家指出，日本正一步步在亚太地区扩大影响力。继带头推动多国签署《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》之后，日本又相继与美国和英国签订或即将签订贸易协定，在经济层面上扩大了影响力。如今，日本正寻求在军事安全层面上扩大影响力。日本的所作所为需引起高度关注和警惕。

“第六只眼”

据《日本经济新闻》8月15日报道，日本防卫大臣河野太郎在接受采访时，再度表达了与“五眼联盟”扩大合作的渴望。尽管不是“五眼联盟”的正式成员国，但日本一直在尽可能向该组织靠近，并试图加入其中。河野太郎透露，日本已经在“不同场合”与“五眼联盟”进行过情报共享，“如果这种共享能够持续下去，那么日本就可能被称作其中的‘第六只眼’。”河野太郎毫不掩饰日本加入“五眼联盟”的强烈渴望，他认为日本加入该组织甚至不需要通过某些程序，只需要“把椅子搬到他们的桌子边，让他们把我们也算进去就行了。”

这已经不是日本第一次表达加入“五眼联盟”的愿望。7月底，河野太郎在出席英国所谓“中国研究小组”研讨会时就曾提出建议，让日本加入“五眼联盟”。据英国《卫报》报道，日本早已同五国建立了情报交换机制。河野太郎的意见是，通过扩大合作范围，在更早的阶段取得情报共享和获取更高密级情报的效果。报道称，“五眼联盟”建立了稳固的外交联系。河野说：“在外交、经济领域保持一致步调非常重要。”他举例说，日本与五国合作的领域可以是气候变化和太空垃圾处理。

美国《外交家》杂志15日指出，自2018年以来，“五眼联盟”已经加强了与包括日本在内的“志同道合”国家的非正式合作，法国和韩国也是该组织的合作伙伴。而随着时间的推移，日本正式加入其中的可能性越来越大，例如在英国，加强与日本的情报共享获得了越来越多的支持。

“五眼联盟”是指由美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰五个国家组成的情报共享机构，其前身是二战及战后英美两国通过多项秘密协定而催生的多国监听组织。近来，在美国的主导下，“五眼联盟”密集出台了一系列对华打压政策，该机构成为一个备受国际关注的对象。

明确选边

“作为G7一员，日本始终自认为是西方国家。而且，日本与美国、英国、澳大利亚在经济和军事方面的合作正在加强：日美、日英已经或者即将达成贸易协定；日本不仅是美国的军事同盟，最近还加强了与英国以及澳大利亚的军事合作。日本谋求加入‘五眼联盟’，实现情报共享，这是必然趋势，也是日本在明确地选边站。”中国社科院日本研究所外交研究室主任、研究员吕耀东接受本报记者采访时说。

近日，日本外务大臣茂木敏充访问英国，就日英贸易协定谈判与英方高级官员磋商，并取得重大进展。英国国际贸易部发布的声明称，双方正朝着全面自由贸易协定前进，并致力于在今年年底前达成协定。若双方按计划达成协议，这将是英国开启脱欧进程后首项独立于欧盟之外的新贸易政策。不仅如此，英日贸易协定也被视为英国加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》的重要跳板。在此之前，日美已于2019年10月就关税减让等达成贸易协议。

日本与英国、澳大利亚的军事合作也在加强。分析指出，已经脱欧的英国计划更多地参与亚太地区事务，对日本掌握的情报表现出更高的兴趣。最近，据英国媒体报道，日本正打算选择英国BAE系统公司，作为新一代F-3战斗机的协作伙伴。对于英国选择日本作为在亚洲地区的合作伙伴，英国皇家联合军种国防研究所日前发表文章分析称，“全球化英国”应该在东亚发挥主要作用。日本与英国具有共同的基本价值观，随时准备与英国的共同盟友美国一起促进英国在东亚的军事存在，以塑造该地区的和平与稳定。“日英正在形成一种准同盟关系。”吕耀东说。

最近，日本首相安倍晋三和澳大利亚总理斯科特·莫里森举行了一次“虚拟领导人会议”，两国互称对方是“特殊的战略伙伴”。正如美国外交学者网站文章指出的，在疫情冲击下，澳大利亚和日本继续走向战略趋同，两国之间的区域协作正在迅速发展。就在7月底，美国海军“里根”号（CVN-76）航母打击群与日本、澳大利亚的海上力量在菲律宾海、西太平洋一带举行了为期一周的联合军演。

必须警惕

“日本正在亚太地区扩展影响力。美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）之后，日本借用美国的力量，拉拢其他10个国家对原协定作出修改，共同签署了《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）。CPTPP覆盖4.98亿人口，签署国的国内生产总值之和占全球经济总量的13%。可以说，在经济层面，日本获得了影响力和主导权。如果日本加入‘五眼联盟’，或者成为事实上的‘第六只眼’，那它掌握该地区情报的程度将大大提高，其话语权自然也将提高。”吕耀东强调。

日本似乎认为现在正是加入“五眼联盟”的好时机。据《卫报》报道，英国保守派议员表示，目前这场新冠病毒危机，揭示了西方国家在关键战略资源方面对中国的依赖。“五眼联盟”有意纳入日本，以扩大为一种战略经济关系，汇集关键的战略储备，如关键的矿物和医疗用品。而且，美国众议院2019年底出台的报告就已经将日本和“五眼联盟”并列为共享情报的重要对象。熟悉国际情报战略的日本大学教授小谷贤指出，“五眼联盟”关注日本的卫星情报和在近海搜集的军事情报。《日本经济新闻》报道指出，英国刚脱离欧盟，因此有意寻找除欧洲国家外的合作对象。而美国有意与所谓“民主国家”构建对华包围圈。日本与“五眼联盟”的合作正合时宜。

不过，《外交家》杂志指出，要想成为“第六只眼”，日本还面临着挑战。其中，对日本反情报搜集能力的担忧是一个主要原因。报道认为，日本必须设法让现有“五眼联盟”成员国相信，日本的加入不会让“敌对国家”极大地扩展对该组织的攻击面。《日本经济新闻》报道也指出，若要加入“五眼联盟”，日本须建立包括民间企业在内的保密体制等。

“日本的所作所为值得警惕。”吕耀东强调，“茂木敏充访问英国，除了推进加快日英贸易谈判，还谈到了南海和香港问题，其针对性显而易见。如今，日本再三表现出加入‘五眼联盟’的强烈意愿，政治意味明显。如若成真，日本与‘五眼联盟’各国在经济外交安全各个层面的合作都将深化，这势必会给东亚地区的安全稳定带来不确定性，需引起高度关注和警惕。”

(责编：白宇)