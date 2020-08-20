8月18日，西非国家马里发生军人哗变，总统凯塔和总理西塞被扣留在军营。凯塔于当天晚间在电视讲话中宣布辞职，并解散政府及议会。哗变军人19日发表电视讲话，宣布成立权力过渡机构，表示将在合理时间内组织大选。

事件发生后，联合国、非盟、欧盟、西非国家经济共同体（西共体）等表示谴责，并呼吁尽快恢复马里宪法秩序。西共体18日晚发布公报，取消马里的成员国身份、关闭成员国与马里的边境、冻结成员国与马里的一切资金往来。

联合国19日召开紧急会议磋商马里局势。联合国秘书长古特雷斯发表声明，强烈谴责马里军人哗变，并呼吁立即恢复马里的宪法秩序和法治，要求立即无条件释放凯塔及其内阁成员。非盟委员会主席法基发表声明，坚决反对在马里进行任何违反宪法的政权更迭企图，呼吁叛乱分子停止一切暴力行为，尊重马里政府机构。

中国驻马里大使馆就当前安全形势发布最新提醒，要求首都巴马科及周边地区中国公民提高警惕，关门歇业，避免外出，进一步做好安全和疫情双重防范。在马里的华人向记者介绍说，18日巴马科城内部分地区出现骚乱，发生多起打砸抢事件。19日的形势出现缓和，暴力事件减少。

马里今年3月底至4月初举行议会选举，执政党与反对党分歧加大。反对派自6月起组织数轮示威，7月起要求凯塔辞职。在西共体等地区组织和国际机构斡旋下，凯塔作出让步，表示愿意考虑重选议会，但反对党依旧要求他下台。凯塔在2013年的总统大选中获胜，2018年获得连任。

当地媒体报道称，马里军人哗变势必加剧国内和地区局势动荡。马里所在的萨赫勒地区是非洲恐怖主义活动最猖獗的地区，极端组织“伊斯兰国”和“基地”组织等频繁发动恐怖袭击。哗变有可能导致马里出现暂时权力真空，给恐怖势力进一步渗透提供机会。

（本报约翰内斯堡8月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 17 版）

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