美俄新一轮军控对话成果有限

8月18日，美国和俄罗斯在奥地利首都维也纳举行的新一轮军控对话结束，双方未能就延长《新削减战略武器条约》达成共识。有分析认为，尽管对话的大门还没有关闭，但要走出谈判僵局并非易事。

据奥地利通讯社报道，美国军控问题特别代表马歇尔·比林斯利与俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫作为双方代表团团长参加了本轮军控对话。对话结束后，比林斯利通过社交媒体表示，双方进行了“实质性和严肃的会谈”，在一些问题上达成一致，但在关键问题上分歧较大，会谈要取得进展仍有大量工作要做，现在“球在俄罗斯那里”。

里亚布科夫在对话结束后表示，会谈仍有回旋余地，尽管美方态度一直不很明朗，但只要不关闭对话的大门，双方最终应该可以达成共识。俄罗斯卫星通讯社报道称，美方认为目前的条约不够全面，没有涵盖俄罗斯研发的短程核武器，对协议有关核查措施也不满意。美方要求重新修订这些条款，以此作为延长条约的前提条件。

美国去年单方面退出《中导条约》后，《新削减战略武器条约》成为美俄两国间仅存的主要军控条约。该条约于2010年签署，旨在限制美俄部署的核弹头和运载工具数量。条约将于2021年2月5日到期，经双方同意可再延长5年。俄方多次表示，愿不设前提条件延长条约有效期，但美国一直反应冷淡。为讨论条约的延期问题，美俄两国代表今年6月22日在维也纳举行军控对话，7月底再次在维也纳举行战略磋商，但对话与磋商成果都十分有限。目前下一轮对话的日期未定。比林斯利表示，下一轮对话可能会在未来两周内举行。

外界普遍不太看好条约延期的前景。分析认为，若条约无法延期，可能在美俄间引发军备竞赛，现有国际核安全体系和全球战略稳定将受到严重冲击。维也纳裁军与不扩散中心高级研究员索科夫对本报记者表示，废止前政府的外交遗产是美国现政府的一贯立场。美方希望“另起炉灶”，通过达成一份新的政治协议来取代已有条约。即使双方能够继续对话，要打破僵局并不容易。

《全面禁止核试验条约》组织执行秘书泽博认为，美国政府一味追求“美国优先”，不断挣脱军控束缚。美国的行为“对核不扩散和裁军制度、全球和平与安全构成严峻挑战”。国际和平研究所核裁军、军控和不扩散计划主任基勒表示，美俄两国的双边核军控协议时代或许正面临终结，这可能导致新的核军备竞赛，他对此感到忧虑。

（本报布鲁塞尔8月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 17 版）

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