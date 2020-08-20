制止食物浪费，不止有本经济账（经济透视）

据联合国粮农组织统计，全球每年生产的食物中，约有1/3被丢弃或浪费掉，相当于13亿吨粮食，约合1万亿美元的经济成本、7000亿美元的环境成本以及9000亿美元的社会成本。与此形成鲜明对照的是，全球还有大量极端贫困人口营养供给得不到保障。联合国日前发布的《2020年世界粮食安全和营养状况》报告指出，受新冠肺炎疫情影响，今年全球饥饿人数可能将在去年6.9亿的基础上增加0.83亿—1.32亿。

强烈反差的背后，是全球购买力不均衡的现实。联合国粮农组织的一项研究显示，在世界最贫困地区，消费者的食物浪费程度很低，每年人均约10公斤，而在高收入国家，这一数字超过了100公斤。粮农组织首席经济学家指出：“粮食是足够的，今年也是如此。问题在于人们购买食物的能力。”食物浪费造成的需求过剩会推高食品价格，这对食品支出占比较高的穷人影响更大，令他们难以负担具有充足营养的食物，生存境遇进一步恶化。

在市场经济中，买多少食物似乎是消费者的个人自由，有人还拿经济学的“破窗理论”为浪费行为开脱，认为这是为食品餐饮行业的繁荣作贡献，就像打破一扇好端端的窗户玻璃能给玻璃厂和安装工人带来经济收益一样。法国经济学家巴师夏在其著名论文《看得到的和看不到的》中对这一理论进行了反驳，“你的理论停留在看得到的那些东西，没有考虑那些看不到的”，更换窗户的财富本可以另作他用。

食物浪费的机会成本和环境成本都很大。粮食生产是资源密集型产业，除了账单上标明的成本，人们在丢弃食物时还浪费了大量看不见的土地、化肥、水、能源等资源。人们本可以把这些资源节省下来，归还侵占的野生动物栖息地，减少农药化肥使用，降低对气候变化的影响。有研究显示，生产食品产生的碳排放约占全球碳排放总量的1/4，而填埋丢弃的腐烂食物更会产生甲烷等长效温室气体。气候变化反过来会威胁粮食安全。

一方面是食物生产供应受到威胁，一方面食物需求还在不断增长。据预测，2012—2050年的人口增长和收入增加将导致全球农产品需求增加35%—50%，这将给全球自然资源造成更大压力。为了保障食品安全，人类需要采取多种应对措施，制止食物浪费和损失应该是其中最基本和必要的行动。

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 17 版）

(责编：白宇)