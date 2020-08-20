“新冷战”不符合中美和国际社会共同利益

近期，美英一些媒体纷纷刊文指出，所谓“新冷战”概念不符合中美关系现状，人为在两国间制造对抗、强行推动中美“脱钩”的做法，不符合两国和国际社会的共同利益。

美国《外交政策》杂志网站8月14日刊发美国作家、投资人扎卡里·卡拉贝尔的文章指出，用“冷战”概念描述美中关系属于“滥用历史”，暴露了美国一些政客对美中关系现状的深度误解。文章强调，美中关系“是在经济相互依存的情况下发展起来的”。文章指出，尽管受关税措施和疫情影响，美中双边贸易额今年仍将达到较高水平。

美国布鲁金斯学会网站8月17日刊发该智库高级研究员、中国问题专家杰弗里·贝德的文章指出，美中关系如果倒退成为“冷战”，这对美国和中国都没有好处。这篇题为《避免美中“新冷战”》的文章分析称，“新冷战”一旦出现，将使国际社会在本应广泛合作的问题上分崩离析，并在经济界以及科学家、学者、普通民众等之间筑起“围墙”，激起种族偏见、歧视和仇恨，并加剧军备竞赛和冲突风险。

英国《金融时报》网站不久前发表该报编辑部主任兼首席政治评论员菲利普·斯蒂芬斯的署名文章指出，美国现政府认为对中国采取的“好战”立场能为今年11月的选举赢得选票。文章强调，“美国国务卿蓬佩奥发表的讲话，意图为西方联合对抗中国的立场定下基调，将美国一些政客的无知暴露无遗”。

英国《卫报》网站发表巴黎政治学院国际史学者马里奥·德尔·佩罗的文章指出，美中之间的互动一直是推动全球化的重要力量，“相互依存关系定义了今天的中美关系”。

许多媒体强调，中美两国企业利益深度融合，强行推动“脱钩”不是可行选项。英国广播公司网站8月17日刊发报道指出，即使在疫情和贸易战的情况下，美国企业也很难做到彻底对华“脱钩”。报道援引一家供应链管理公司最新调查指出，约87%的受访美国企业表示，中国大陆仍是其三大供应链基地之一。报道还指出，中国已经成为全球最重要的销售市场之一。中国可能是今年唯一实现正增长的主要经济体。

《纽约客》网站近期发表文章指出，中国深度融入世界经济，美国许多商品依赖中国，例如中国是美国汽车零部件的第二大来源国，2017年中国为美国市场提供了包括手机在内的六成进口电子产品，中国也是美国商品出口的重要市场。文章援引世界银行前行长罗伯特·佐利克的话指出，近年来，“中国为全球经济复苏与增长作出了重大贡献，为美国出口提供了增长最快的目的地市场”。

《纽约时报》此前在报道中指出，考虑到美中两国经济的规模和密切相关度，两国“脱钩”的程度将是有限的。该报道写道：“中国在科学、技术和教育方面正取得巨大进展，美国和其他西方国家的民众将有望从中受益。”

（本报华盛顿8月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)