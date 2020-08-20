加强抗疫合作 深化中阿友谊（患难见真情 共同抗疫情）

8月17日，中国赴阿塞拜疆抗疫医疗专家组返回中国，为14天在阿抗疫征程画上圆满的句号。中国专家组的工作受到阿塞拜疆政府和人民的高度肯定。阿国民议会议员马马多夫在机场送行时，向专家组转达阿总统阿利耶夫的谢意，高度赞赏中方专家的专业素养和高度责任感，对中国政府的无私帮助表示感谢。

专家组一行10人由中国国家卫生健康委员会组建，四川省卫健委选派，由四川大学华西医院流行病学、呼吸与危重症医学、重症医学等科室业务骨干组成。专家组领队华西医院党委副书记程永忠教授表示，专家组成员分别参加过国内外多次多地战疫，在防控救治方面有着丰富经验。

应阿塞拜疆政府邀请，中国专家组8月4日抵达阿首都巴库，为当地新冠肺炎疫情防控提供支持。14天里，专家组实地考察巴库、苏姆盖特等地的10余家医疗机构。每到一处，中国专家都深入重症病房、核酸检测室等高风险区域，查看重症患者、梳理检测流程、排查感染风险，并与当地医务人员深入交流。专家组还通过临床或远程方式，先后对当地105名重症患者进行指导查房，为阿1000余名医护人员开展106次技术指导并举办15场专题培训，向阿方提交8份有针对性的英文书面报告，切实推动了两国抗疫合作。

协调阿全国疫情防控工作的阿塞拜疆地方医疗机构监管局局长巴依拉姆利在会见专家组时表示，阿方非常重视中国的经验，医务人员欢迎中国同行提出的防控与治疗建议与意见。阿塞拜疆感染病学专家塞多瓦认为，中国毫无保留地分享经验和做法，对各国防控疫情、救治患者具有重要意义。

专家组还为在阿中资机构、华侨华人、留学生等提供在线讲座和咨询，回答有关疫情防控、心理调节等方面的问题。中国驻阿塞拜疆大使郭敏表示，专家组的到来为阿抗击疫情带来希望，也给旅阿同胞带来关怀与温暖。

阿塞拜疆“观点网”记者穆尔表示，在抗疫斗争中，阿中两国相互支持，在各层面紧密合作，为推进抗疫国际合作作出重要贡献。中国始终秉持构建人类命运共同体理念，向阿塞拜疆等国提供重要援助。相信经历疫情之后，中国同阿塞拜疆及世界各国的友谊将更加牢固。

（本报莫斯科8月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月20日 03 版）

(责编：杨光宇、白宇)