新西兰：节约食物是主流文化

人民网8月19日堪培拉电（记者 陈效卫）新西兰是标准的发达国家，人均GDP高达 4.2万美元，但却普遍养成了珍惜食物的好习惯。 事实上，节约食物早已成为新西兰的主流文化。

新冠肺炎疫情期间，一向节约的新西兰人更是把这一传统发挥到了极致。3月份开始封城时，民众出于恐慌陆续购买了大量食物储存到冰柜中。到目前，有的食物储藏了好几周乃至好几个月，但只要没有变质危害健康，就会拿出来享用。其中，“最小气”的事情发生在新西兰执政党工党资深国会议员伍德身上。4年前他竞选时将选民赠送的巧克力蛋糕储存在自家冰柜中，目前都已成“古董”，但解冻之后伍德照吃不误。

在新西兰，节约食物已融入到血液中。新西兰人平时外出吃饭，即使在星级酒店宴请客人，也不会多点，而是量力而行。如果偶尔计划得不准，也会主动将剩余食物打包带回，即使一时匆忙忘记打包，服务员也会及时提醒。在社区居民或者朋友聚餐，通常是每人带一个拿手菜与大家一起分享，吃不完仍会打包带走，严格践行着“光盘行动”。

新西兰人从小就被教育要节约食物。为了让孩子知道食物来之不易，学校在向学生提供免费早饭时，都要求学生亲自参与制作和分发过程；在家里，家长更会让孩子自己准备每天的午饭。新西兰地处地震海啸等自然灾害多发带，每个人都要掌握紧急情况下的 逃生常识。制作包括食物在内的“逃生应急包”，也是孩子们从小的必修课。孩子们这些食物的准备过程中，渐渐理解了一粥一饭的来之不易。

在新西兰人节约的食物中，高居榜首的非蔬菜莫属。新西兰以畜牧为主，蔬菜种植面积小，而规模化的大棚蔬菜种植更是少见，很多蔬菜都是进口货，从而导致其贵于肉的特殊现象。冬季时，价格更是高的惊人。西红柿1公斤卖十几新西兰元（1新西兰元约合4.57元人民币），黄瓜1根则需要五六新西兰元，辣椒价格更是高出了天际：1公斤售价121.99新西兰元，折合人民币每斤280元人民币。这样的天价蔬菜，客观上也培养了人们的节约习惯。

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