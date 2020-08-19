人民网>>国际

新西兰：节约食物是主流文化

2020年08月19日20:24  来源：人民网-国际频道
 

人民网8月19日堪培拉电（记者 陈效卫）新西兰是标准的发达国家，人均GDP高达 4.2万美元，但却普遍养成了珍惜食物的好习惯。 事实上，节约食物早已成为新西兰的主流文化。

新冠肺炎疫情期间，一向节约的新西兰人更是把这一传统发挥到了极致。3月份开始封城时，民众出于恐慌陆续购买了大量食物储存到冰柜中。到目前，有的食物储藏了好几周乃至好几个月，但只要没有变质危害健康，就会拿出来享用。其中，“最小气”的事情发生在新西兰执政党工党资深国会议员伍德身上。4年前他竞选时将选民赠送的巧克力蛋糕储存在自家冰柜中，目前都已成“古董”，但解冻之后伍德照吃不误。

在新西兰，节约食物已融入到血液中。新西兰人平时外出吃饭，即使在星级酒店宴请客人，也不会多点，而是量力而行。如果偶尔计划得不准，也会主动将剩余食物打包带回，即使一时匆忙忘记打包，服务员也会及时提醒。在社区居民或者朋友聚餐，通常是每人带一个拿手菜与大家一起分享，吃不完仍会打包带走，严格践行着“光盘行动”。

新西兰人从小就被教育要节约食物。为了让孩子知道食物来之不易，学校在向学生提供免费早饭时，都要求学生亲自参与制作和分发过程；在家里，家长更会让孩子自己准备每天的午饭。新西兰地处地震海啸等自然灾害多发带，每个人都要掌握紧急情况下的 逃生常识。制作包括食物在内的“逃生应急包”，也是孩子们从小的必修课。孩子们这些食物的准备过程中，渐渐理解了一粥一饭的来之不易。

在新西兰人节约的食物中，高居榜首的非蔬菜莫属。新西兰以畜牧为主，蔬菜种植面积小，而规模化的大棚蔬菜种植更是少见，很多蔬菜都是进口货，从而导致其贵于肉的特殊现象。冬季时，价格更是高的惊人。西红柿1公斤卖十几新西兰元（1新西兰元约合4.57元人民币），黄瓜1根则需要五六新西兰元，辣椒价格更是高出了天际：1公斤售价121.99新西兰元，折合人民币每斤280元人民币。这样的天价蔬菜，客观上也培养了人们的节约习惯。

(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved