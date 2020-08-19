外交部：敦促美国个别政客倾听国际社会呼声

人民网北京8月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持19日例行记者会。记者会实录如下：

一、应新加坡政府邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于8月19日至20日访问新加坡。

应韩国国家安保室长徐薰邀请，杨洁篪将于8月21日至22日赴韩国釜山进行磋商。

二、应国务委员兼外交部长王毅邀请，印度尼西亚共和国外交部长蕾特诺·马尔苏迪将于8月19日至21日对中国进行正式访问。

三、为帮助南苏丹、几内亚应对新冠肺炎疫情，中国政府决定向两国派遣抗疫医疗专家组。专家组由国家卫健委组建，安徽省卫健委选派，已于今日凌晨启程。

总台央视记者：据报道，8月18日下午，深圳“湾区号”中欧班列首次启航，从深圳出发驶向德国杜伊斯堡。你能否介绍一下疫情背景下中欧班列运行情况？

赵立坚：我也注意到这一好消息。

疫情发生后，全球航空和海运出现不同程度的禁飞、停运、减运等情况，导致物流不畅、贸易萎缩。中欧班列作为陆路运输通道“钢铁驼队”，展现出安全高效的强大优势，不断开拓新业务，增添新线路，为保障中欧及沿线国家物流畅通和物资供应稳定发挥了重要作用。

下面我有一组数字：今年上半年，中欧班列累计开行5122列，同比增长36%。仅6月，就开行1169列，再创历史新高。上半年运送货物总量达到46.1万标箱，同比增长41%。中欧班列呈逆势增长势头，有力、高效地促进了中欧及沿线国家的抗疫合作，降低了疫情对中欧产业链、供应链合作带来的冲击和影响。

作为共建“一带一路”项目，中欧班列在疫情常态化背景下稳定有序运营，传递出中方同相关国家合作共赢、互利互惠的信号，反映出“一带一路”共商共建共享的特性，为各国复工复产、提振经济起到了良好示范作用，这不仅有利于班列沿线国家，更惠及全球经济的复苏和发展。

韩联社记者：你刚才发布了中共中央政治局委员杨洁篪将访问韩国釜山的消息。此次访问将讨论哪些议题？

赵立坚：关于访问情况，我们会及时发布消息，请你保持关注。

新华社记者：能否介绍蕾特诺外长此访安排和中方期待？中方如何看待当前中国和印尼关系？

赵立坚：蕾特诺外长是中方在疫情防控常态化背景下接待的首位外长，体现中国和印尼两国对双边关系的高度重视。访华期间，王毅国务委员兼外长将同她举行会谈，双方将就双边关系、抗疫合作、共建“一带一路”深入交流，还将就中国—东盟关系及共同关心的国际地区问题深入交换意见。

中印尼互为重要邻国，同为发展中大国，共同利益广泛，是天然合作伙伴。在两国元首战略引领下，中印尼关系快速发展，特别是共建“一带一路”合作成效显著，雅万高铁、“区域综合经济走廊”等标志性大项目稳步推进。新冠肺炎疫情发生以来，两国高层多次通话，两国政府、军队、地方、民间守望相助、共抗疫情，展现了兄弟般的友好情谊。

今年是中印尼建交70周年，双边关系面临新的发展机遇。中方愿同印尼一道努力，落实好两国元首共识，以抗疫和发展为两大主线，深化互信与合作，共同维护多边主义和国际公义，推动中印尼关系不断取得更大发展，更好造福两国和本地区人民。

彭博社记者：美国总统特朗普称，他取消了原定于上周末举行的中美经贸磋商，并称中国处理疫情的方式不可想象。中方对此有何评论？

赵立坚：关于抗疫问题，我们已经多次以时间线的方式介绍中方抗疫举措和成效，事实非常清楚。新冠肺炎疫情发生以来，中方本着公开、透明、负责任态度，认真履行《国际卫生条例》规定的职责和义务，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，积极开展国际防控合作。中国政府坚持人民至上、生命至上，交出的抗疫答卷经得起时间和历史的检验。中国为全球抗疫付出的巨大牺牲和作出的重大贡献有目共睹。

关于中美经贸磋商情况，请你向主管部门询问。

澎湃新闻记者：据报道，联合国秘书长古特雷斯18日表示，美国和中国的关系从来没有像今天这样失调，并警告称，两国之间不断升级的紧张关系可能会把世界分裂成两个集团，这对世界来说是一个巨大的风险。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到古特雷斯秘书长有关表态。我们一向认为，中美两国合则两利、斗则俱伤。中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，中美对抗不符合国际社会的利益。中美关系的健康稳定发展事关中美两国和世界的当下与未来，符合中美两国人民和世界各国人民的共同愿望。

当前中美关系遭遇严重困难，原因在于一段时间来，美国政府单方面挑起事端，肆意采取一系列干涉中国内政、损害中方利益、严重破坏中美关系的言行。美国一小撮政客出于一己之私利，蓄意煽动反华情绪，挑动对立对抗。美方上述倒行逆施不得人心，已经并将继续遭到中美两国各界有识之士和世界上爱好和平人民的强烈批判和抵制。

我们敦促美国个别政客从中美两国和世界各国人民福祉出发，认真倾听国际社会的呼声，摒弃陈旧过时的冷战思维，客观看待中国和中美关系，同中方相向而行，推动中美关系回到协调、合作、稳定的轨道，共同维护世界和平、稳定与发展。

法新社记者：厄瓜多尔防长昨天称，厄海军发现149艘在加拉帕戈斯群岛附近的中国渔船关闭了卫星定位系统，这违反有关规定。请问你有何评论？

赵立坚：关于你提到的情况，我还没有看到有关报道。

近期，中厄双方正在通过双边渠道保持友好沟通。今年8月6日，两国渔业主管部门专门召开了视频电话会议，达成积极共识，取得良好成效。中国渔业主管部门已经决定自今年9月至11月对加拉帕戈斯群岛保护区以西公海海域实施禁渔，为该区域渔业资源保护作出贡献，受到厄方等有关国家的赞赏。我愿重申，中国作为负责任的渔业大国，高度重视海洋环境和海洋资源保护，对海外作业渔船实施最严格的监测管控措施，将继续要求从事远洋捕捞的企业严格遵守有关法律法规。

深圳卫视记者：我们注意到，《武器贸易条约》第六次缔约国大会近期因为新冠肺炎疫情原因通过书面方式召开，中方也首次以缔约国身份与会。你能否介绍更多相关情况？

赵立坚：8月17日至21日，《武器贸易条约》第六次缔约国大会因新冠疫情原因通过书面方式召开，中国首次以缔约国身份与会并提交书面发言。

在书面发言中，中方就进一步加强《武器贸易条约》提出三点主张：一是持续提高条约普遍性和有效性，积极开展国际合作与援助；二是加强联合国框架内常规武器军控机制的互动协作，积极支持联合国在常规军控方面发挥核心作用；三是进一步强化负责任的武器贸易理念，呼吁各国不向非国家行为体出售武器，停止借军售干涉主权国家内政。

中方全程参加《武器贸易条约》谈判，为条约达成发挥了建设性作用，条约生效后作为观察员积极参加了历届缔约国大会。今年7月6日，中方向联合国秘书长交存加入书，开启了与条约关系的新篇章。作为世界和平的积极建设者、国际秩序的坚定维护者，中国愿与包括条约成员国在内的各方携手合作，不断凝聚共识，为条约的有效落实，为构建规范合理的武器贸易秩序，维护国际和地区和平与稳定作出更大贡献。

彭博社记者：据报道，美国国务院周二致信美国高校，称美国政府可能采取更为严厉的持股规定，提醒高校应在此之前从其基金中减持中国股票。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中美互为重要的投融资伙伴，双方从金融合作中获得巨大的经济利益，实现了互利共赢。人为设置障碍不符合双方资本市场的利益。我们敦促美方为中国企业在美投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

北京青年报记者：8月18日，索马里联邦政府外交和国际合作部发表声明，谴责台湾破坏索马里主权和领土完整。此前有报道称，“台湾驻索马里兰代表处”正式挂牌。中方对此有何评论？

赵立坚：民进党当局妄图在国际上搞分裂活动，绝不会得逞，也必然遭到国际社会唾弃。我愿再次强调，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。在此，我也奉劝有关方面，不要心存侥幸，逆潮流而动，挑战一个中国原则。这样只会引火烧身、自食其果。

北京日报记者：8月18日，马里发生军人哗变，凯塔总统随后宣布辞职。请问中方对此有何评价？

赵立坚：中方高度关注马里局势，反对通过武力等非正常手段搞权力更迭，支持有关地区和国际组织，特别是非盟和西非国家经济共同体推动和平解决马里危机的努力。我们呼吁马里有关各方从国家和人民的根本利益出发，通过对话和平解决分歧，尽快恢复正常秩序，维护国家稳定和民族团结。

环球时报记者：自白俄罗斯总统选举结束以来，白首都明斯克等地连日发生大规模抗议活动。中方对此有何评论？

赵立坚：中国和白俄罗斯既是相互信任、合作共赢的全面战略伙伴，也是全天候伙伴。我们一贯尊重白俄罗斯人民根据本国国情选择的发展道路，及其为维护国家独立、主权、安全和发展所作出的努力。我们注意到，近期，白俄罗斯国内局势出现一些复杂因素。作为好朋友、好伙伴，我们不希望白俄罗斯局势生乱，反对外部势力对白俄罗斯社会制造分裂和动荡，希望并且相信白方能够通过自己的努力，保持政局稳定和社会安宁。

彭博社记者：有消息称，王毅国务委员兼外长可能将访问欧洲，你能否证实？

赵立坚：中欧是全面战略伙伴。新冠肺炎疫情发生以来，中欧始终相互支持、相互帮助，保持着密切沟通和协调。我们会及时发布这方面的消息。

朝鲜日报记者：关于中共中央政治局委员杨洁篪访问韩国，为什么访问地点选择釜山而不是首尔？有什么具体考虑吗？

赵立坚：杨洁篪主任这次赴釜山是按照双方机制性安排，同韩国国家安保室长徐薰举行磋商。

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