美国加州进入山火紧急状态

人民网洛杉矶8月19日电 （记者 王如君）由于连日高温，美国加利福尼亚州出现数十处山火，大部分都处于失控状态，火场面积不断扩大，焚烧面积超过4万英亩。加州州长纽森18日下午宣布该州进入防控山火的紧急状态。

山火肆虐最为严重的是北加州的旧金山大湾区一带，尤其是闻名遐尔的纳帕峡谷葡萄酒乡火势十分猛烈，焚烧面积已超过1.2万英亩，旧金山大湾区南部和东部的山火面积超过2.4万英亩，加州其他地区也出现山火，多处山火附近居民区，当局已紧急下令撤离。

据报道，大部分野火是由于15日和16日的雷电引起，随后是17日和18日的高温又火上添油，因而促使山火来势凶猛。一般来说，九十月份才是加州山火来袭的季节，但由于去冬今春降雨偏多，春夏草木自然茂盛，今夏又干旱高温，因而山火出现有提前之势。

麻烦的是，今年3月中旬以来，加州就进入全面防控新冠疫情状态，起初阶段加州防疫是全美各地的“优等生”，但五六月份防疫有所放松，放开封锁状态太早，结果新冠疫情第二波冲击猛烈，加州旋即变成“劣等生”。截至18日，加州新冠患者达到632667例，死亡11342例，居全美之冠。好在近日局势有所缓和，患病率和死亡率都在明显减少。

加州州长纽森表示，新冠疫情减少了州政府的消防员人数，临近各州也因当地野火而不能帮助加州，进一步减少了消防员的数量。加州面临新冠疫情和山火肆虐的双重压力，加州正在同联邦和地方城市一同努力迎接挑战，动用一切资源保护受灾地区居民的安全。

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