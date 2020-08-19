铁肩担道义，妙手谱华章

8月17日，中国政府援阿塞拜疆医疗专家组圆满完成任务，乘坐阿方包机返回成都。专家组由国家卫健委组建、四川省卫健委选派，10名成员均来自四川大学华西医院，拥有丰富的新冠肺炎疫情防治经验。王牌出征，承载的是中国人民对阿塞拜疆人民的深情厚谊，彰显的是中国携手全球抗疫的道义和担当，谱写的是中阿友好和共建人类命运共同体的华彩篇章。

青山一道，同担风雨。疫情发生后，中阿两国同舟共济、守望相助。阿利耶夫总统第一时间向习近平主席致信慰问，阿社会各界和民众也积极助力中国抗疫。苏姆盖特市举全市之力筹措一批医疗物资驰援中国友城，尼扎米国际中心等民间团体拍摄宣传片为中国加油，阿首都地标建筑阿利耶夫中心点亮中国国旗、奏响中国民乐为中国祝福，阿驻华使馆在我全国哀悼日当天降半旗致哀，以示坚定地同中国人民站在一起。“投之以木桃，报之以琼瑶”。中国人民对阿塞拜疆人民的情谊铭记在心。在阿抗击疫情的艰难时刻，中国通过政府、地方、民间、企业等多种渠道向阿提供医疗物资援助。中国政府先后援阿四批抗疫物资，两次邀请阿方参加中方举办的医学专家视频交流会，毫无保留地与阿方及时分享疫情防控和诊疗经验，并积极协助阿方在华采购医疗物资。阿总理阿萨多夫专门致信李克强总理，感谢中国为阿抗击疫情提供的支持和帮助。

相知急难，独好何益。中国疫情防控阻击战已取得重大战略成果，但疫情仍在全球蔓延，阿国内同样面临疫情反弹压力。中国人民对阿塞拜疆人民面对的困境感同身受。应阿塞拜疆政府邀请，中国政府第一时间派遣医疗专家组赴阿，同阿政府和人民并肩作战、共克时艰。抵阿后，专家组不顾舟车劳顿，立即全身心投入工作。专家组深入抗疫一线，实地考察走访巴库、苏姆盖特、贾利拉巴德等地数十家医疗机构，通过临床或远程方式先后对105名重症患者进行指导查房，为阿千余名医护人员开展106次技术指导，并同阿方防疫主管部门和当地医疗专家进行交流，深入研讨阿疫情防控形势、防疫措施和诊疗流程等。专家组还通过视频方式就中医药在新冠肺炎防治中的应用向百余名阿医护人员做专题讲座。

中国专家组严谨的科学态度、高超的专业素养和良好的精神风貌得到阿政府和人民的高度评价。阿总统助理阿拉克巴罗夫在会见专家组时表示阿政府和人民对中国专家组期盼已久，相信阿方定能在专家组指导和帮助下取得更多抗疫成果。阿驻华大使杰纳利在为专家组送行仪式上动情地说：“中国选派最优秀的医疗专家赴阿援助，阿政府和人民将永远铭记。这是英雄壮举，必将载入中阿两国友好交往史册，掀开双方合作新篇章。”在专家们同阿国立石油工人医院医护人员交流时，一名护士感动地说，“中国朋友真正尊重我们付出的努力，理解我们的难处，这让我们感到温暖。”在该医院，专家组还进入到ICU病房查看每一位重症患者情况。当专家准备离开时，一位女患者紧紧拉住中国专家的手，高喊“Friends”并伸出大拇指为他们点赞。患难之时见真心，雪中送炭显真情。中国专家组以实际行动践行了人类命运共同体理念，增进了中阿传统友谊。在阿期间，专家组还通过视频连线方式向中资机构人员、华侨华商、汉语教师和留学生科普疫情防控和心理健康相关知识，为在阿同胞带去祖国的关爱和温暖。

志合者，不以山海为远。古丝绸之路见证了中阿两国人民友好交往的源远流长，今天共建“一带一路”合作助力构筑两国繁荣发展的共同梦想。近年来，中阿友好伙伴关系保持良好发展势头，两国政治互信不断提升，各领域合作持续深化。疫情对中阿人员往来和交流合作造成较大影响，但无法阻止两国人民靠拢的心灵和前行的脚步。疫情期间，两国签署执法安全和教育领域合作协议，为两国相关领域合作奠定坚实基础。两国人文交流持续升温。巴库国立大学和阿塞拜疆语言大学孔子学院举办各类线上中文比赛，阿广大汉语学习者用中文为两国合作抗疫点赞。在疫情防控常态化形势下，中阿双方将凭借团结、智慧和努力，推动中阿关系和各领域合作不断迈上新台阶。

今年5月，阿利耶夫基金会援建的麻栗坡县第二小学运动场竣工并投入使用，中国娃娃们在运动场上自由快乐地奔跑嬉戏，他们知道，这是来自阿塞拜疆朋友的关爱。来华接运专家组的包机上，还搭载了几位特殊的客人——阿驻华大使夫人、孩子及其他外交官家属。在集中隔离期间，中国工作人员向阿塞拜疆小朋友送上小熊猫玩具，孩子们欢呼雀跃、爱不释手，他们知道，这是来自中国朋友的礼物。我们有理由相信，中阿友谊已在孩子们心底生根发芽，也必将在发展中世代传承。

（作者系国际问题观察员）

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