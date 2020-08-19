1917年，俄国十月革命的一声炮响给中国送来了马克思主义。自从马克思主义传入中国以后，处于彷徨、迷茫的中国先进知识分子看到了社会变革的方向，中华民族终于迎来了凤凰涅槃、浴火重生的曙光。在漫长的新民主主义革命时期，中国早期共产主义者全身心投入到马克思主义著作的译介、宣传和研究事业当中，从而推动了马克思主义在中国持续、广泛、深入的传播。

据统计，在1949年以前，起码有四十多种马克思恩格斯的著作被翻译成中文并出版了多种版本。这些文献，对于马克思主义在中国的宣传、研究和用于指导革命具有重大的意义。正是受到这些马克思主义著作的引领，越来越多的有志之士确立了马克思主义信仰，走上了中国共产党领导的革命道路。

日前，中央编译出版社出版了中央党史和文献研究院副研究员张远航的著作《经典追溯——卡·马克思和弗·恩格斯著作在中国的传播（1899—1949）》。

著作以图文并茂的形式，系统梳理了中国近代以来（1899—1949年）马克思和恩格斯著作在中国的传播历史。全书分为两篇，上篇“卡·马克思和弗·恩格斯著作中文版本”，介绍了1899年至1949年期间，49部马恩著作在中国的译介和各种版本情况。下篇“马克思和恩格斯著作在中国传播的历程”，通过史实梳理介绍了这一时期马克思主义在中国的宣传、传播以及部分马克思主义经典著作的传播历程。

通过这本书，我们可以了解到新中国成立以前，在中国译介、出版和传播的49部马恩经典著作的基本情况，可以认识到马克思主义著作在中国广泛译介的深远意义，可以把握到马克思恩格斯著作的译介工作所经历的不断完善的过程及其结出的丰硕成果。由此，我们能够更清晰地了解马克思主义经典著作的丰厚成果、深刻地理解马克思主义思想理论的博大精深，真切地体会中国共产党领导人民取得革命胜利的来之不易，从而坚定马克思主义信仰、中国特色社会主义理想信念和实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。

（作者系中央编译出版社编辑）

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