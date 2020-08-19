人民网>>国际

韩国“减塑”再加力度 民众企业合力齐响应

杨晓娜

2020年08月19日15:21  来源：人民网-国际频道
 

 韩国人口在世界排位并不靠前，但韩国的塑料制品使用量却位居世界前列。近年来，韩国“一人家庭”逐渐增多，小量包装、独立包装的需求也随之不断扩大。今年2月下旬，新冠肺炎疫情在韩国大规模爆发，外卖、快餐行业业务量大幅增加，这也直接导致了韩国塑料包装的使用量不断攀升。

韩国资源利用率位居OECD前列 塑料垃圾成困扰

韩国环境部“第5次（2016至2017年）全国废品统计调查”显示，韩国可二次利用的资源回收率为69%。经济合作与发展组织（OECD）2013年数据显示，韩国回收资源的二次利用率为59%，在所有OECD国家中排在第二位。然而，整体环保成绩优异的韩国，也面临各种环境问题的困扰。

韩国环境部发布的数据显示，韩国2017年塑料制品的再利用率仅为34.4%。韩国环保专家分析称，回收的塑料垃圾被转移到处理机构后，却因部分沾染异物、质量降低等原因，无法被再次利用，最终大部分塑料垃圾只能走向被销毁的命运。

此外，韩国三面环海，更需直接应对海洋污染问题。据统计，韩国每年产生的海洋垃圾约达7万吨。这些垃圾需要1.4万辆5吨重的卡车才能全部运走。而在惊人的数据中，塑料垃圾又占据了更为令人震惊的份额。韩国海洋水产部开展的“国家海洋垃圾监测项目”的2019年数据显示，如按性状划分，塑料垃圾在所有海洋垃圾中占比竟高达81.2%，是导致众多海洋生物死亡的头号因素。

韩政府加大力度“减塑” 出台多项环保政策

2018年5月，韩国环境部发布的“处理可回收废品的综合对策”指出，争取到2030年将塑料废品减排一半，并将塑料废品的再利用率从2017年的34%提升至70%，到2022年将一次性用品的使用量减少35%。

韩国政府规定，2018年8月起，消费者在咖啡厅享用饮品，则一律不提供一次性杯子。2020年8月1日起，韩国环境部开始试行减少使用塑料产品的政策，若商家不询问顾客意见而直接提供一次性杯子，将被处以5万至200万韩元金额不等（约合300元至1.2万元人民币）的罚款。此外，自2021年起，咖啡厅的外带包装、外卖提供的一次性餐具都将被禁止无偿提供。2022年起，塑料吸管和塑料搅拌棒等用品的使用，也将在韩国境内全面禁止。

韩国政府称，对于在一次性用品限用政策中蒙受损失的生产商，将发放一定“事业转型补助金”，以补偿其部分营业损失。对于咖啡店及传统市场的商家们，韩国政府计划通过提供餐具清洁设备进行扶持。

此外，针对海洋污染的治理，韩国政府还出台了“废渔具、废浮标兑钱”政策。韩国政府此举旨在鼓励渔业从业者能够自发回收海洋塑料垃圾，从而实现多方位治理海洋污染的目标。

韩企响应政府环保倡议 追求可持续性经营

为响应韩国政府的号召，韩企纷纷加入环保行列。有企业通过活动带动消费者加入环保活动，更有企业在内部制定目标，规划环保事业。

作为韩国第一家发布“可持续性经营报告”的日化企业，韩国一家知名日化企业旗下多个化妆品品牌先后推行“化妆品空瓶兑换积分”活动。截至2019年，该企业共回收了1999吨的塑料瓶，相当于2.6万余棵小松树吸收二氧化碳实现的环保效果。

为响应韩国环境部的号召，韩国一综合食品企业成立由100余人组成的海洋塑料垃圾管理组，开展了致力于降低海洋污染的“3年计划”活动。针对集团管理的40艘渔船，管理组将在3年内将船上塑料制品的使用量减少65.4%。此外，该企业旗下的子公司，还成功研制出超轻环保玻璃瓶，替代装啤酒的有色塑料瓶。

韩民众环保意识增强 积极支持“减塑”政策

据韩联社报道，今年4月1日，国际环境团体以1010名韩国成人为对象，开展了“塑料垃圾问题及解决方案相关的民众意识调查”，结果显示，90%以上的韩国民众能深刻意识到塑料垃圾问题的严重性。

针对“塑料垃圾来源”的问题，64.6%的调查参与者选择了“一次性塑料用品的过多使用”这一选项，认为这是产生塑料垃圾的本质原因。92.3%的参与者认同韩国政府严格限制企业对塑料产品的使用。此外，57.1%的参与者表示，今年使用塑料制品的数量较去年有所减少。

韩国国立生态院的一名研究员表示：“每个消费者都应意识到减少塑料产品使用的重要性，只有每个个体都付出努力，才能达到真正的环保效果。” 

(责编：崔越、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved