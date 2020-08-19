韩国“减塑”再加力度 民众企业合力齐响应

韩国人口在世界排位并不靠前，但韩国的塑料制品使用量却位居世界前列。近年来，韩国“一人家庭”逐渐增多，小量包装、独立包装的需求也随之不断扩大。今年2月下旬，新冠肺炎疫情在韩国大规模爆发，外卖、快餐行业业务量大幅增加，这也直接导致了韩国塑料包装的使用量不断攀升。

韩国资源利用率位居OECD前列 塑料垃圾成困扰

韩国环境部“第5次（2016至2017年）全国废品统计调查”显示，韩国可二次利用的资源回收率为69%。经济合作与发展组织（OECD）2013年数据显示，韩国回收资源的二次利用率为59%，在所有OECD国家中排在第二位。然而，整体环保成绩优异的韩国，也面临各种环境问题的困扰。

韩国环境部发布的数据显示，韩国2017年塑料制品的再利用率仅为34.4%。韩国环保专家分析称，回收的塑料垃圾被转移到处理机构后，却因部分沾染异物、质量降低等原因，无法被再次利用，最终大部分塑料垃圾只能走向被销毁的命运。

此外，韩国三面环海，更需直接应对海洋污染问题。据统计，韩国每年产生的海洋垃圾约达7万吨。这些垃圾需要1.4万辆5吨重的卡车才能全部运走。而在惊人的数据中，塑料垃圾又占据了更为令人震惊的份额。韩国海洋水产部开展的“国家海洋垃圾监测项目”的2019年数据显示，如按性状划分，塑料垃圾在所有海洋垃圾中占比竟高达81.2%，是导致众多海洋生物死亡的头号因素。

韩政府加大力度“减塑” 出台多项环保政策

2018年5月，韩国环境部发布的“处理可回收废品的综合对策”指出，争取到2030年将塑料废品减排一半，并将塑料废品的再利用率从2017年的34%提升至70%，到2022年将一次性用品的使用量减少35%。

韩国政府规定，2018年8月起，消费者在咖啡厅享用饮品，则一律不提供一次性杯子。2020年8月1日起，韩国环境部开始试行减少使用塑料产品的政策，若商家不询问顾客意见而直接提供一次性杯子，将被处以5万至200万韩元金额不等（约合300元至1.2万元人民币）的罚款。此外，自2021年起，咖啡厅的外带包装、外卖提供的一次性餐具都将被禁止无偿提供。2022年起，塑料吸管和塑料搅拌棒等用品的使用，也将在韩国境内全面禁止。

韩国政府称，对于在一次性用品限用政策中蒙受损失的生产商，将发放一定“事业转型补助金”，以补偿其部分营业损失。对于咖啡店及传统市场的商家们，韩国政府计划通过提供餐具清洁设备进行扶持。

此外，针对海洋污染的治理，韩国政府还出台了“废渔具、废浮标兑钱”政策。韩国政府此举旨在鼓励渔业从业者能够自发回收海洋塑料垃圾，从而实现多方位治理海洋污染的目标。

韩企响应政府环保倡议 追求可持续性经营

为响应韩国政府的号召，韩企纷纷加入环保行列。有企业通过活动带动消费者加入环保活动，更有企业在内部制定目标，规划环保事业。

作为韩国第一家发布“可持续性经营报告”的日化企业，韩国一家知名日化企业旗下多个化妆品品牌先后推行“化妆品空瓶兑换积分”活动。截至2019年，该企业共回收了1999吨的塑料瓶，相当于2.6万余棵小松树吸收二氧化碳实现的环保效果。

为响应韩国环境部的号召，韩国一综合食品企业成立由100余人组成的海洋塑料垃圾管理组，开展了致力于降低海洋污染的“3年计划”活动。针对集团管理的40艘渔船，管理组将在3年内将船上塑料制品的使用量减少65.4%。此外，该企业旗下的子公司，还成功研制出超轻环保玻璃瓶，替代装啤酒的有色塑料瓶。

韩民众环保意识增强 积极支持“减塑”政策

据韩联社报道，今年4月1日，国际环境团体以1010名韩国成人为对象，开展了“塑料垃圾问题及解决方案相关的民众意识调查”，结果显示，90%以上的韩国民众能深刻意识到塑料垃圾问题的严重性。

针对“塑料垃圾来源”的问题，64.6%的调查参与者选择了“一次性塑料用品的过多使用”这一选项，认为这是产生塑料垃圾的本质原因。92.3%的参与者认同韩国政府严格限制企业对塑料产品的使用。此外，57.1%的参与者表示，今年使用塑料制品的数量较去年有所减少。

韩国国立生态院的一名研究员表示：“每个消费者都应意识到减少塑料产品使用的重要性，只有每个个体都付出努力，才能达到真正的环保效果。”

(责编：崔越、刘洁妍)