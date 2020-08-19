综合消息：中东多国出台新措施应对疫情恶化

新华社德黑兰8月19日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东新冠疫情仍未见好转。黎巴嫩遭遇爆炸后疫情恶化；巴勒斯坦和伊拉克18日新增确诊病例数均创新高；多个国家出台了新的防疫措施。

黎巴嫩卫生部18日发布的数据显示，新增确诊病例421例，累计9758例；累计死亡107例；累计治愈2852例。黎内政部18日宣布，鉴于过去两周疫情恶化，全国各地自8月21日6时至9月7日6时实施“封城”和出行限制措施。“封城”期间，商场、市场、体育场、健身馆、儿童游乐场、泳池、餐馆、咖啡馆、夜店等场所暂停营业，但允许餐馆提供外卖服务。公共机构、安全部门、医疗部门、外交机构和媒体等不受限制，贝鲁特港大爆炸的清理和救灾工作也不受影响。

巴勒斯坦新冠疫情仍处于上升阶段。巴卫生部18日公布的全国疫情数据显示，新增确诊病例612例，再创单日新增新高，累计23003例；累计死亡124例；累计治愈13799例；现存确诊病例9080例。

阿联酋卫生和预防部18日发布的新冠疫情数据显示，该国当天对59759人进行了新冠病毒检测，其中新增确诊病例365例，累计64906例；新增死亡病例2例，累计366例；新增治愈病例115例，累计57909例。

阿联酋卫生和预防部部长阿卜杜拉赫曼·奥维斯18日表示，尽管阿联酋总体疫情形势有所放缓，但过去两周新增确诊病例数又有反弹，这可能是未来一段时期疫情再次严峻的信号。阿防疫部门称，近期增加的确诊病例大多数都是因为家庭和社交聚会没有遵守社交距离和佩戴口罩等防疫规定。

土耳其卫生部长科贾18日表示，过去24个小时82318人接受了新冠病毒检测，其中1263人呈阳性。截至目前，土耳其累计确诊251805例；累计死亡6016例；累计治愈232913例。

土耳其内政部18日发布命令称，自19日起，将在全国81个省份开展大规模的防疫检查，主要是检查各项防疫规定是否落实到位。清真寺、餐厅、咖啡厅、公园、沙滩等都将成为检查对象。各省宪兵还将在公共场所检查民众佩戴口罩、保持社交距离的情况。

伊拉克卫生部18日说，该国当天新增确诊病例4576例，再创该国疫情暴发以来新高，累计确诊184709例；累计死亡6036例；累计治愈131840例。伊拉克过去24小时完成2万多份样本检测。疫情最严重的首都巴格达当天新增确诊病例1388例。

其他一些中东国家18日更新的累计确诊病例数为：科威特77470例；沙特阿拉伯301323例；苏丹12546例。（执笔记者：陈霖；参与记者：苏小坡、白平、涂一帆、王峰、郑思远、杨元勇、苏小坡、黄灵、陈斌杰、王薇、熊思浩、陈文仙、潘晓菁）

(责编：艾雯、刘洁妍)