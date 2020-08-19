新华社亚的斯亚贝巴8月19日电 通讯：救死扶伤 大爱无疆——记疫情下的中国援埃塞俄比亚医疗队

新华社记者王守宝

8月的埃塞俄比亚正值雨季，几乎每天下一场滂沱大雨。与此同时，当地疫情持续蔓延，近日新增新冠确诊病例每天都在1000例以上，截至18日累计确诊病例达32722例。在条件落后的埃塞俄比亚，中国第21批医疗队始终坚守在医疗第一线。

医疗队所在的蒂鲁内什-北京医院距埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴约25公里，每天来这里看病的患者络绎不绝。治病救人,同时预防新冠病毒感染，已是埃塞俄比亚疫情暴发以来医疗队工作的常态。

6月12日，医疗队心内科赵辉医师接到蒂鲁内什-北京医院内科病房医生赫诺克的紧急电话，请求会诊一个重症病例。赵辉火速赶到病房，了解到患者是一名40岁的女性，重度消瘦，胸闷持续一年，近一个月病情明显加重，胸部X线片及心脏超声提示大量心包积液合并胸腔积液。

“当时，病人状态极差，呼吸频率增快，心率每分钟140次。”赵辉详细听诊查体后判断，患者已经出现了心包填塞征象，急需心包穿刺引流救命。

“患者血检结果刚刚出来，确诊艾滋病！”赫诺克低声告诉赵辉。

赵辉立即将情况上报给医疗队队长王春玉。王春玉马上组织医疗队超声科、麻醉科医师赶到病房对该患者进行联合会诊。

“患者目前病情危重，时间就是生命，应立即转往重症ICU病房行紧急心包穿刺术。患者合并艾滋病，且目前埃塞俄比亚仍处在疫情期间，大家抢救患者的同时，一定要特别注意加强个人防护。”王春玉对参与救治的医疗队员说。

救治人员迅速完成了术前准备。为防止新冠病毒感染，他们还同时穿戴了隔离衣、N95口罩、护目镜及双层手套。赵辉决定选择剑突下途径进行穿刺，一针成功。

经过后续治疗，患者的病情明显好转。“中国，谢谢你！”一句真诚的感谢，是患者对医疗队最大的认可。

5月27日，医疗队神经外科主任医师黄琦急忙赶到蒂鲁内什-北京医院急诊室。一位病人深度昏迷，肢体无反应，左侧瞳孔散大，患者在其他医院做了CT，提示左侧顶部硬膜外血肿，约70毫升，左侧额叶挫裂伤。

“如果不及时手术，病人随时有生命危险。”王春玉指示黄琦医生与当地医生配合为病人立即执行开颅手术。

历时4小时，手术顺利结束，病人被送入ICU监护。

蒂鲁内什-北京医院首席执行官阿巴斯称赞中国医疗队冒着生命危险，坚守工作岗位，挽救了很多埃塞俄比亚人的生命。

医疗队还在自身物资并不充足的情况下，为医院捐赠了防护服、护目镜、面罩、一次性帽子和体温枪，改善了医院的防控条件。

2019年3月来到埃塞俄比亚后，中国第21批援埃塞俄比亚医疗队的工作期限原本是1年，但因为新冠疫情，已超期服役5个月。对王春玉来说，他不仅要带领医疗队协助埃塞防控疫情，而且还要让每一位队员安全回家。

这支医疗队由来自河南部分医院的16名队员组成。截至今年7月1日，医疗队完成了约2万人次的门诊量，使用中医治疗病人8000多人次，完成重大手术50多台。

“只要我们还在埃塞俄比亚，就不会忘记祖国重托，牢记‘不畏艰苦、甘于奉献、大爱无疆、救死扶伤’的医疗队精神，和当地医务人员一起共同努力，战胜疫情。”王春玉说。

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