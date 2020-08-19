英国塑料回收率逐年增长 向循环经济转型

根据2019年最新数据，英国每年可回收超过37万吨塑料。虽然相比2000年仅有1.3万吨的回收量已有大幅增长，但大多数塑料最终被运往垃圾填埋场或焚化场。在英国家庭每年使用的300亿个塑料瓶中，目前仅回收了57％。英国每天约有70万个塑料瓶变成垃圾，这主要是由于瓶外的塑料包装不可回收。虽然英国民众都有垃圾分类回收意识，但人们经常对可回收塑料和回收方法感到困惑，同时不同地区的回收标准和方式差异很大。

每年，英国扔掉25亿个“纸”杯，相当于每分钟5千个，但其中只有不到0.4％被回收，因为大多数一次性纸杯上有一层薄塑料。英国有五个专业回收工厂有能力回收这种杯子，但是如何确保“纸”杯能被正确地丢弃，最终被这些工厂回收是现在面临的最大问题之一。

自2015年英国规定所有超市和大型商店对一次性塑料袋收费5便士以来，使用数量下降了90％。2014年，英格兰超市使用的一次性塑料袋达76亿个，相当于每人140个，共6.1万吨塑料。英国环境、食品和农村事务部（Defra）的最新数据显示，七个最大的超市在2018至19年度售出5.49亿个一次性塑料袋，低于前一年的10亿个。2018年，英国政府进一步提高对一次性塑料袋收费至10便士，并扩展至中小型商店。但在今年疫情期间为了加速超市的服务，取消了对塑料袋的收费。

英国许多大型连锁超市都采取措施以减少一次性塑料的使用。比如Waitrose的一家店用大型容器代替塑料包装售卖意大利面、啤酒和冷冻水果，90%的顾客支持这一方式。Asda超市将为新鲜农产品“包装”新型植物涂层，代替为延长保质期所需要的包装，该涂层已获得欧盟委员会批准。其他措施还包括取消5千万张贺卡上的塑料包装等。

2018年，英国出台一项新的《资源与废物战略》，全面改变英国处理塑料废物的方式。企业和制造商会承担更大责任，支付回收或处置其包装废弃物的全部费用，包括汽车、电子产品和电池等。

英国政府环境部门一份报告中说，社会需要摆脱所有一次性包装，而不仅仅是塑料。如果使用铝、玻璃、纸或可堆肥塑料作为替代材料反而可能增加能源使用和碳排放，对环境产生消极影响。英国政府在2018年签署了艾伦·麦克阿瑟基金会的《新塑料经济全球承诺》，致力于加速向循环经济转型，目前已经有850多家组织机构签订了该承诺。循环经济遵循“从设计之初避免废弃和污染”、“延长产品和材料的使用周期”、“促进自然系统再生”三大原则。

英国公众对塑料废物问题的认识日益提高，近几年它更成为主流关注的问题。YouGov 的一项研究表明，英国46％的人对自己使用的塑料量感到内疚。人们努力减少购买塑料包装的产品包括新鲜水果和蔬菜（81％），清洁产品（36％），家居用品（32％），卫生、口腔和洗护用品（27％）和化妆品（18％）。50％的人表示愿意为可生物降解包装的商品支付更高的价格，只有33％的人反对。研究还显示，人们希望政府对塑料包装做更多的事情。

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