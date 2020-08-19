德国出台多项“限塑”令 向塑料垃圾说不

德国是塑料生产和消耗的大国。根据德国数据网站Statista统计，2018年度，德国大约生产了1900万吨塑料合成制品，约占欧盟塑料制品总量的三分之一；德国人每年平均制造了约39千克的塑料垃圾，远超欧盟的平均值33千克。这些塑料垃圾大部分都来自购物包装袋。

不过，德国是世界上垃圾分类回收做得最好的国家之一，其垃圾循环利用率达65%左右，包装行业可以达到80%以上，处于全球领先。根据德国联邦环境、自然保护与核安全部（BMU）统计，德国2017年的塑料包装利用率高达99.4%，其中约46%的塑料废品被循环利用，约53%的废品被焚烧以产生能量。

近年来，德国相关部门出台了多项环保政策以减少塑料垃圾。从2015年起，德国超市不再免费提供一次性塑料袋，这一举措有效减少了一次性塑料袋的使用。根据德国环境部的统计，自2015年以来，德国塑料袋的消费量下降了64% 。

2018年年底，德国环境部提出了“五点计划”，这项计划旨在减少塑料制品的生产并加强对塑料废品的循环回收。计划具体为：禁止使用一次性塑 料包装、倡导环保包装、加强可循环塑料制品的使用、避免在有机垃圾中参杂塑料、反对海洋垃圾和倡导塑料制品可持续利用。

为了响应欧盟即将于2021年生效的一次性塑料制品生产禁令，德国政府在2020年7月决定禁止多个品类的塑料制品的销售，包括一次性塑料餐具（叉子、刀子、勺子和筷子）、塑料吸管、塑料棒棉签、塑料气球棒和塑料杯等。人们必须用可循环利用的材料代替这些东西。

德国环境部长斯文娅·舒尔策表示：“我们想要通过这些措施改变人们处理塑料的方式。现代社会制造了太多塑料，很多塑料废品出口到了发展中国家，结果造成了严重的海洋污染。我们现在不仅需要提高塑料回收技术，也要倡导减少塑料的生活方式。”

德国商家也响应减少塑料销售的号召，德国的咖啡馆兴起了一种“押金环保杯”，消费者外带咖啡时，使用一种能重复利用的外带杯，但需要多付一块欧元的押金，退还杯子就能拿回押金。此外，德国也有许多“变废为宝”的创意公司，如柏林的Pentatonic家具厂就用人们日常弃置的塑料瓶、一次性杯子等各种塑料垃圾制造出了各种桌椅和杯具。2019年，包括德国化工企业巴斯夫在内的30家企业在伦敦成立了“塑料垃圾终结联盟”，这些公司计划到2024年投入共计15亿美元，用以发明提高垃圾循环利用率的技术。

除了国家层面的政策，德国民众也具有强烈的环保意识。根据Statista的统计，在2018年，只有4.5%的德国人会在采购食品时购买塑料袋；57%的德国民众购物时不会购买一次性塑料袋；72%的民众支持对塑料袋征收费用。作为最早开始实施垃圾分类的国家之一，德国民众从1991年起就通过将日常垃圾分为四类的方式帮助为垃圾处理进行了预分类，大大减少了垃圾处理时的污染并提高了垃圾利用率。

(责编：崔越、刘洁妍)