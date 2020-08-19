拜登正式成为2020年美国民主党总统候选人

新华社华盛顿8月18日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国民主党全国代表大会美国东部时间18日晚正式提名前副总统乔·拜登为2020年民主党总统候选人，他将与谋求连任的美国总统特朗普展开角逐。

受新冠疫情影响，大会主要活动在线举行。当晚，来自美国50个州、哥伦比亚特区和海外领地的57个代表团逐一远程唱票。在北卡罗来纳州宣布计票结果后，拜登获得2448张党代表票，超过提名所需2374票，正式成为2020年美国总统选举民主党候选人。

2016年民主党全国代表大会上，左翼联邦参议员、该党总统竞选人桑德斯支持者在会场内外举行抗议活动，党内温和派与左翼存在严重裂痕。今年民主党大会上，党内各派表达了对拜登的一致支持。桑德斯在大会17日开幕当晚发表讲话，敦促民主党左翼选民搁置分歧，团结在拜登身后，以实现在大选中击败特朗普这一共同目标。18日晚，美国民主党籍前总统卡特和克林顿，以及多名党内政治新秀也分别在大会上发表远程讲话力挺拜登。

为期4天的美国民主党全国代表大会17日开幕。今年民主党全国代表大会主题为“团结美国”，拜登定于20日晚即大会闭幕夜在他居住的特拉华州发表远程演讲，正式接受民主党总统候选人提名。

尼尔森公司18日发布的最终数据显示，约1970万名观众通过美国10家电视台观看了民主党大会17日开幕夜，较4年前人数下降约四分之一。拜登竞选团队18日在社交媒体上说，首晚在线和流媒体观众达到创纪录的1020万，总计约2890万美国人通过电视和数字平台观看了民主党大会开幕夜。

拜登1942年11月出生于美国宾夕法尼亚州，律师出身，1970年踏入政界，1972年首次当选联邦参议员，曾任参议院司法委员会和对外关系委员会主席，在奥巴马执政时期任美国副总统。

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