马里总统凯塔宣布辞职并解散国民议会和政府

新华社达喀尔8月19日电（记者邢建桥）巴马科消息：被哗变军人扣留在卡蒂镇军营的马里总统凯塔18日晚通过马里国家电视台发表讲话说，他决定立刻辞去一切职务，同时解散马里国民议会和总理西塞领导的政府。

凯塔在讲话中表示，自2013年当选以来，他一直在努力让马里复兴。他说，如果军队的一些人认为他们的干预可以结束马里近几个月针对他辞职的诉求，为了避免流血冲突，他决定立刻辞去一切职务，同时宣布解散马里国民议会和政府。

“这就是为什么我在此刻，在感谢马里人民对我的支持的同时，宣布立刻辞去我的职务，一切职务。”凯塔说。

马里国防和退伍军人部一名官员18日告诉新华社记者，距首都巴马科约15公里的库利科罗地区卡蒂镇一处军营当天早上发生军人哗变。这名不愿意透露姓名的官员告诉记者，有军官利用早操时间鼓动军人哗变，一些军人朝天开枪后前往军火库。

西塞随后发表声明，呼吁哗变人员放下武器，与政府开展对话。不久后，哗变军人抓扣凯塔和西塞，并将两人带到军营。

事件发生后，联合国、非盟、欧盟、西非国家经济共同体（西共体）等对此表示谴责，并呼吁尽快恢复马里宪法秩序。西共体18日晚发表公报表示将取消马里的成员国身份、关闭其成员国与马里的边境、冻结成员国与马里的一切资金往来。

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