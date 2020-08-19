全球疫情简报：谭德塞说结束新冠大流行应从保护高风险人群开始

新华社北京8月19日电 18日全球疫情简报：谭德塞说结束新冠大流行应从保护高风险人群开始

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间18日14时16分（北京时间18日20时16分），全球确诊病例较前一日增加206440例，达到21756357例；死亡病例增加4473例，达到771635例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间19日7时58分，全球新冠确诊病例达21987207例，死亡病例为777018例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达5480487例，死亡病例为171636例。

新闻事件

德国近期日增新冠确诊病例超过1000例。德国总理默克尔18日在视察该国新冠疫情最严重的北莱茵-威斯特法伦州时呼吁人们保持社交距离、在封闭的公共空间戴口罩，并支持一些州对在公共交通工具上未戴口罩的乘客进行罚款的措施，以控制疫情传播。

沙特阿拉伯累计新冠确诊病例超过30万例。沙特卫生部18日宣布，该国过去24小时新增新冠确诊病例1409例，累计确诊病例达301323例。

世界卫生组织总干事谭德塞18日表示，结束新冠大流行和重新开放经济的最快方法是从保护世界各地风险最高的人群开始，而不是仅仅保护某些国家的全部人口。他再次重申应避免抗疫物资供应尤其是疫苗方面的“民族主义”。

尼泊尔卫生和人口部18日公布的数据显示，过去24小时尼泊尔全国新增新冠确诊病例1016例，单日新增首次破千。至此，尼泊尔累计确诊病例增至28257例，累计治愈17580例，累计死亡114例。

韩国国务总理丁世均18日宣布，从8月19日零时开始，加强对首都圈教会的防疫管理，只允许举行非见面礼拜，禁止举行其他所有形式的聚会或活动。

8月17日，南非启动第二个新冠疫苗临床试验，此前东非国家乌干达宣布，计划12月在该国启动英国帝国理工学院研发的新冠疫苗临床试验。为应对疫情，非洲一些国家继续推出各种抗疫举措。

阿根廷新冠确诊病例已逼近30万例，该国政府正通过启动疫苗临床试验、争取疫苗本地生产等方式积极推动新冠疫苗相关合作。阿根廷卫生部17日报告新增新冠确诊病例4557例，累计确诊299126例；新增死亡病例111例，累计死亡5814例；累计治愈217850例。

涉华动态

中国驻斯里兰卡大使馆日前在科伦坡向斯国营公交司机和基层医疗机构代表捐赠医用口罩和防疫宣传海报，以支持斯方抗击新冠疫情。

(责编：艾雯、刘洁妍)