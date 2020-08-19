国际锐评丨妄图复活冷战的蓬佩奥又在欧洲碰个灰头土脸

美国国务卿蓬佩奥近日结束对捷克、斯洛文尼亚、奥地利和波兰等欧洲四国的访问。正如他此前走到哪里就会把“政治病毒”带到哪里一样，蓬佩奥在此次访问中继续撒播诋毁中国执政党的谣言，宣扬所谓的“中国威胁”，企图拉帮拉派搞反华小圈子，为复活新冷战造势。然而，蓬佩奥想靠张骗人的嘴，威逼利诱盟友站到历史错误的一边，真是太高估了自己的能量与智商，实则应了捷克一句谚语，“给别人挖坑的人，自己会掉进坑里”。

从蓬佩奥此行行程来看，明显是经过精心算计的。当前，美欧裂痕不断加深，双方在全球合作抗疫、伊朗核协议、“北溪-2”项目等领域分歧不断、矛盾重重。虽然美国政客近几个月来一直试图拉拢欧洲盟友建立所谓“反华联盟”，但却遭到德法等地区强国的冷遇。在此背景下，蓬佩奥此次欧洲之行特地挑选了一些自认为比较听话的盟友，试图塑造一种美欧依旧十指相扣的假象，为本届政府在大选中“加分”。

此外，由于中东欧国家在贸易、5G技术、能源等领域与中国合作密切，反华成瘾的蓬佩奥对此早就看不顺眼，千方百计地在这些国家兴风作浪，试图阻挠它们与中国合作，以实现遏制中国的险恶图谋。显然，在蓬佩奥眼里，所谓盟友不过是可以用来为美国火中取栗的棋子罢了。

然而，本届美国政府为一己之私不断伤害、盘剥盟友的斑斑劣迹不胜枚举，欧洲国家对此早已看得清清楚楚，自然不愿成为“美国优先”的垫脚石。正因此，蓬佩奥在此次访问中虽然说中国坏话说得唾沫横飞，但却频遭盟友“打脸”。

比如，面对蓬佩奥诋毁中国5G企业“威胁”国家安全时，捷克总理巴比什回应说，捷克是一个主权国家，并未看到捷克面临任何实质性的安全威胁。奥地利外长沙伦贝格表示，奥地利的政策不是专门去禁止或者限制某一家公司，而是旨在建立一套可靠的信息系统。

在能源方面，当蓬佩奥试图与捷克就杜科瓦内核电项目签署备忘录以排挤中俄企业时，捷克外长佩特日切克拒绝了这一提议，表示此举可能会违反欧盟相关流程规定。更具讽刺意味的是，当美国表示要把从德国撤出的军队安置在中东欧地区时，捷克毫不客气地回应“不关心美军在哪部署，别来捷克就好”，有媒体更是指出，蓬佩奥此举“明显是在挑战德国总理默克尔一直捍卫的欧盟团结”。还有捷克参议员一针见血地质问他，“美国不断破坏多边主义，多次退群，是否会影响民主国家之间的合作？”显然，美国与中东欧国家的战略互信并不牢固，谋求独立自主外交的中东欧国家不会买蓬佩奥的账。

中国与中东欧国家在历史上没有地缘政治冲突。现实中则在资源、技术、市场等方面合作密切，有着广泛的共同利益。自2012年中国-中东欧合作机制建立以来，双边贸易增长已经超过50%，中国对中东欧国家的投资也从合作初期的30亿美元增长到126亿美元。匈塞铁路、比雷埃夫斯港、佩列沙茨跨海大桥等一大批合作项目为当地经济社会发展作出了重要贡献。

就在前不久，“中东欧优品云上展”拉开序幕，来自波兰、捷克等10个中东欧国家的驻华大使等外交官，变身“全球好货推荐官”推销本国特色商品，不少好物上架数秒就被中国网友一扫而空。在全球经济不景气、保护主义抬头的背景下，任何一个中东欧国家想必都不愿失去中国这样一个可靠的经贸伙伴。

而蓬佩奥更不应该忘记的是，中东欧国家曾是美苏冷战的最大受害者。政治制度的剧变，造成很多中东欧国家动荡分裂，带来发展的严重倒退。当地民众至今对那段历史耿耿于怀，绝不希望再发生新的冷战，他们如今最需要的就是多边合作。正如捷克科学院全球研究中心主任马雷克·赫鲁贝茨所说，“中东欧国家希望继续发展它们与很多国家之间的多边关系，不接受目光短浅的单边主义，不接受单边主义那些本国优先或美国优先的口号。”在这种情况下，蓬佩奥大肆在中东欧国家宣扬冷战情绪，无异于再揭当地民众伤疤，加深他们对美国政客的反感。匈牙利一家智库负责人彼得·克莱克指出，“本届美国政府完全可以随时摧毁在中东欧的任何战略，其外交政策前后不连贯、不合逻辑，最终只会越来越狭隘。”

“中国是伙伴而不是对手，是机遇而不是威胁”，这在包括中东欧国家在内的欧洲越来越成为共识。蓬佩奥之流的无良政客出于一己私利，不断重复谎言来蒙蔽欺骗盟友，满世界挑动对抗，妄图复活冷战，已沦为不折不扣的历史罪人。对于这一撮疯狂破坏分子，国际社会应当携起手来，坚决压缩其作恶空间，坚定维护世界各国人民的共同利益。（国际锐评评论员）

（编辑 尹惠仙）

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