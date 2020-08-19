美航空业新一波失业潮将来临 专家：美经济复苏前景灰暗

航空业大规模裁员，企业破产数量大幅增加，商品零售增速低于预期……种种迹象表明，美国经济复苏停滞不前。美国波士顿联储主席埃里克·罗森格伦近日表示：“尽管美国政府为了刺激经济在货币政策和财政政策上采取过措施进行干预，但经济数据表明，复苏可能正在失去动力，因为随着很多州新冠肺炎感染率和死亡率的上升，人们的出行活动再次受限。”

航空业新一波失业潮即将来临

在美国，数万名航空业从业者已经签署了自愿离职协议。美国劳工统计局发布的数据显示，今年3月航空运输业就业人数约51.2万，6月份已下降到38万。

英国《卫报》14日报道称，美国联合航空7月初曾表示裁员36000名员工，约占其美国员工总数的一半。西南航空公司近30％的员工（约17000名）自愿退休或请假。捷蓝航空公司约60％的员工（约20000名）自愿休假。

美国航空公司驻北卡罗来纳州的一名空姐表示，目前她的飞行时间不足4年，随时面临被辞退的风险，这让她非常不安。达美航空公司一位在得克萨斯州工作的员工表示，已经申请休假一年。明尼苏达州一位航空从业者丹·沙利文（Dan Sullivan）工作了31年，他和家人商议后，申请了提前退休。

美国各大航空公司发布警告称，当10月份，美国政府推动的一项经济救助方案《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（Cares Act）薪资支持计划（约58亿美元）到期的时候，他们还将裁掉数万名员工。

美申请破产的企业数量或创十年来新高

据标准普尔全球市场情报公司（S＆P Global）10日发布报告显示，截至8月9日，美国共有424家企业提交破产申请。

专家表示，受新冠肺炎疫情冲击，2020年美国申请破产的企业数量可能会创下10年新高。

福克斯新闻报道指出，在这一波破产浪潮中，申请破产保护的企业既包括拥有194年历史的美国史上第一家百货商店罗德与泰勒（Lord &Taylor），还有全球著名汽车租赁公司赫兹（Hertz），以及折扣百货零售商施丹马特（Stein Mart）。

美国一名专门从事企业破产案件的律师约翰·斯帕拉奇诺（John Sparacino）表示，零售业和能源行业受疫情影响较为明显。现在一些餐饮企业也陷入破产，比如加州披萨厨房（California Pizza Kitchen）。

据悉，在工业和能源行业，美国有近100家公司申请破产。今年6月，美国页岩油气革命的先驱——切萨皮克能源公司（Chesapeake Energy），申请破产保护。今年第一季度，这家石油和天然气制造商亏损高达80多亿美元。

美经济专家：经济复苏前景灰暗

路透社14日报道指出，美国7月份商品零售增速低于预期，且受新一波疫情影响，未来几个月增速可能进一步放缓。

据统计，5月份美国零售额较前一个月猛增了17.7%，是1992年开始有数据以来的最高增幅。6月，美国零售额增长8.4%，7月零售额增长1.2%。

经济学家表示，过去三个月商品零售额的增长是因为美国政府每周提供600美元的失业救济金，而这项救助已于7月31日到期。预计8月商品零售额将下降。

三菱日联金融集团（MUFG）首席经济学家克里斯·鲁普基（Chris Rupkey）对此表示：“第二拨疫情引发的停工停学显然限制了经济恢复，加上联邦政府不再向失业者每周寄送600美元的支票，经济复苏前景变得更加黯淡。如果国会和总统不能在短时间内就如何最好地支持复苏达成新的协议，那么这场疫情尚未结束，经济衰退也不会结束。”

美国波士顿联储主席埃里克·罗森格伦对经济全面复苏表示质疑。罗森格伦称：“只要新冠病毒还对公共健康构成重大威胁，想要实现经济的全面复苏就很难。”

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