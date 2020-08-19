国际观察：援助发展中国家抗疫为当务之急

“病毒没有国界，是全人类的共同敌人。”

病毒面前，人类是一个命运共同体，必须紧密合作才能取得胜利。秉持这一理念，中国在国内疫情防控取得重大战略性成果的同时，积极推动国际抗疫合作，并以发展中国家为重点，提供力所能及的物资援助，开展技术合作以及信息共享，具有重大现实意义和战略眼光。

从根本上说，占世界陆地面积和总人口70%以上的130多个发展中国家的疫情走势决定着人类与新冠病毒斗争的最终结果。国际抗疫合作必须特别关注发展中国家的困难并给予有力的支持与帮助。

疫情正在发展中国家迅猛扩展，使得全球疫情仍在持续。目前，全球确诊病例正逼近2200万，发展中国家的确诊病例在迅速攀升。巴西、印度两个大国的确诊病例分别超过335万和270万例。拉美和加勒比地区累计确诊病例超过600万例。拥有大约3200万人口的秘鲁累计确诊病例数超50万，位居全球第六，在拉美地区仅次于巴西。如此局面使全球抗疫形势更加严峻，团结抗疫任务也更加紧迫。

4月份前，绝大多数发展中国家的确诊病例较少，巴西、印度都在千例上下。但 4个月后，确诊病例暴增，暴露了发展中国家在病毒面前的脆弱性。众所周知，由于国际经济旧秩序等原因造成世界经济发展不平衡，大多数发展中国家发展水平低下，国家公共卫生体系薄弱，医疗条件差，防疫设备缺乏，多数发展中国家在新冠疫情面前无力应对。在确诊病例激增的情况下，印度只能将旧火车车廂改成病房，重症病房更是奇缺。经济不发达和严重的医疗卫生短板造成了广大发展中国家面临的严酷现实，各国人民的身体健康和生命安全正遭到严重威胁。当前的严峻形势急需加强国际抗疫合作。

病毒无国界，没有一个国家可以独善其身。从根本上说，广大发展中国家的疫情得不到有效控制，其他国家即使防控再严密也难免有漏洞。因此，有条件有能力的国家必须要有全局观念，以命运共同体理念，在做好本国防疫的同时积极参与全球合作，尽力帮助发展中国家，这不仅是在帮助别人，也是在帮助自己。

疫情加剧了世界经济的低迷，广大发展中国家也不能幸免，据预测，拉美地区经济可能出现两位数下滑。此外，次生灾害和各种天灾相伴而来，粮食危机、物资供应危机等客观存在着。百年未有之大变局的世界面临严峻挑战，各国应坚持多边合作和全球化，以合作促发展。一些个别国家坚持单边主义和保护主义，特立独行，称王称霸的做法终将被历史唾弃。

（作者系中国人民外交学会原副会长、前驻外大使）

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