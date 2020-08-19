美国犹他州工作场所非白人族裔新冠感染率更高

美国疾病控制和预防中心17日发布的报告显示，与白人群体相比，美国犹他州拉丁裔和其他少数族裔在工作场所感染新冠病毒的概率更高。

犹他州今年3月6日至6月5日的数据显示，该州的新冠感染事件中，76%发生在工作场所，超过半数在制造业、建筑业和批发贸易工作场所。犹他州全部感染病例中，拉丁裔和其他少数族裔感染者占73%，而这一群体在全州工人中占比仅为24%。

报告说，与白人员工相比，少数族裔员工多为一线工人，通常工作安排不大灵活、远程工作机会较少；由于工作缺少灵活性，再加上无薪病假政策，少数族裔员工生病时可能无法待在家里，而不得不继续工作，因而感染病毒风险更高。

报告强调，犹他州工作场所感染病例的种族差异与其他多州肉联厂感染病例的种族差异类似。

报告建议，面对疫情，雇主和卫生部门应采取面向少数族裔群体的应对措施。

疾控中心6月25日发布的数据显示，非洲裔美国人的新冠病毒感染率和死亡率是白人的5倍，拉丁裔是白人的4倍。这一机构本月14日发布的报告强调，越来越多证据表明，长期存在的社会和卫生资源不平等导致人们感染病毒的风险增加。

美国疾控中心网站17日数据显示，全美累计新冠病例5382125例，过去24小时新增41893例；累计死亡病例169350例，过去24小时新增654例。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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