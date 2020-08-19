美共和党前州长现身民主党大会

美国民主党全国代表大会17日开幕。2016年共和党总统竞选人、俄亥俄州前州长约翰·卡西奇等4名共和党人出席大会，与民主党左翼“进步派”代表伯尼·桑德斯和前总统夫人米歇尔·奥巴马等人一同声援锁定民主党总统候选人提名的前副总统乔·拜登。

媒体分析，上述人物亮相民主党大会彰显民主党正试图团结多方力量，对抗共和党总统候选人唐纳德·特朗普。

【党派立场“让位”】

民主党大会为期4天，几乎全部活动以在线形式举行。首晚活动持续大约两小时。

卡西奇致辞时说，他当了一辈子共和党人，但“这种依附与我对国家的责任相比，排第二”；正常情况下他不会出席民主党大会，但眼下“不是正常时期”。路透社报道，他致辞时有意站在两条路的交会点，说拜登“能帮助我们看到彼此的人性”。

英国《金融时报》报道，卡西奇2016年与特朗普竞争共和党总统候选人但失败，他当年投票时没有选择特朗普或民主党总统候选人希拉里·克林顿，而是在选票上填写2008年竞逐总统的共和党人约翰·麦凯恩，后者2018年病逝。卡西奇曾任州长的俄亥俄州2016年选择了特朗普，但美国“清晰政治”网站统计的平均民意支持率显示，该州选民目前更青睐拜登。

除卡西奇外，新泽西州前州长克里斯蒂娜·托德·惠特曼、曾竞选加利福尼亚州州长的惠普公司前首席执行官梅格·惠特曼和国会前众议员苏珊·莫利纳里3名共和党人也出席当晚活动。

梅格·惠特曼致辞时说，特朗普“不懂经商，更不会打理经济”，拜登的施政计划“能增强经济，有利于工薪阶层和小企业主”。

按照路透社的说法，美国共和、民主两党通常回避在对方举办全国代表大会期间竞选拉票，但特朗普17日打破这一传统，当天前往中西部威斯康星州和明尼苏达州举办竞选活动。他在总统专机上告诉记者，卡西奇“作为共和党人失败，当民主党人也会一样失败”。

【有意团结民众】

拜登在民主党党内预选时的强劲对手桑德斯以及前总统夫人米歇尔·奥巴马17日也为民主党大会致辞。

桑德斯向先前支持民主党其他竞选人以及4年前支持特朗普的民众喊话，说“我们的民主、经济乃至整个地球的未来都危在旦夕”，号召大家“团结起来”打败特朗普，否则“失败的代价惨重到难以想象”。

米歇尔在预先录制的视频中称赞拜登“懂得如何挽救经济、战胜疫情并领导国家，而且他肯倾听，会说出真相且相信科学”。在大会致辞时，米歇尔言辞更激烈，猛批特朗普任总统“超出其能力范围”。她警告说局势可能恶化，“我们如果想获得结束混乱的希望，就必须投票给乔·拜登”。

《金融时报》推断，从民主党大会首晚活动的致辞人阵容来看，民主党高层和拜登竞选团队有意争取先前倒向特朗普的温和派和独立派选民，也有意带动民主党“进步派”年轻选民的热情。

就共和党人出席民主党大会，部分民主党“进步派”人士提出异议。但拜登竞选团队联合主席塞德里克·里士满解释，选择不同政治背景的人致辞，旨在体现当前国家面临抗疫等斗争时理应团结。他强调：“记住，今晚的主题是‘我们老百姓’，不是‘我们民主党’。”（海洋）（新华社专特稿）

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