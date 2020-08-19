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疫情难控　美多所大学恢复网课

2020年08月19日08:42  来源：新华网
 

美国北卡罗来纳大学秋季学期开课仅一周，17日宣布取消本科生面授课程。由于美国新冠疫情近期反弹明显，先前陆续复课的多所大学疲于应对在学生宿舍、校外酒吧等场所出现的聚集性感染，已有不少大学宣布恢复线上授课，避免病毒进一步传播。

【被迫重开网课】

北卡大学查珀尔希尔校区本月11日开始新学年，校长凯文·古斯基威克兹17日在校园网致信学生，宣布大学将在19日转入远程教学模式，愿为想要离校的学生做安排。这所大学有1.9万名本科生。

校方声明说：“我们已强调，假如有需要改变计划……我们不会犹豫，但并非轻率作出（面授转线上）决定。”

开学一周以来，该校共报告130名学生和5名职工确诊感染新冠，学校诊所病毒检测阳性检出率从2.8%上升至13.6%，所幸其中大部分学生“症状轻微”。校方说，以上聚集性病例出现在学生宿舍和社团会所等地。

校方发声明前，学生报《柏油脚跟日报》报道北卡大学聚集性感染事件，称学生周末聚会引发感染并不让人意外，校方本应在学期一开始就采取“仅限线上指导”的教学模式。其社论说：“我们大家都预见会发生这种事。”

北卡大学系统17个成员之一、位于布恩的州立阿帕拉契亚大学教授代表会议17日表决通过对校长谢丽·埃弗特的不信任投票，主要理由是埃弗特在校区出现疫情后没能关闭校园。会议声明说，教授们“关注点从民众生计和学校声誉转向大家的生命”。埃弗特没打算下台，声称学校董事会支持她继续领导大学。

北卡大学系统另一成员、东卡罗来纳大学校方17日报告，一间学生宿舍内出现聚集性感染，但还没说明是否考虑转向线上教学。

【校园防疫挑战】

北卡大学不是复课后暴发疫情的第一所美国大学。进入夏季以来，华盛顿州、加利福尼亚州、密西西比州的大学重开后，其学生社团会所已出现聚集性感染，凸显教育机构控制疫情传播时面临的挑战：年轻人聚在一起吃住、学习、玩乐，在本地疫情未得到控制的情况下，聚集性感染风险尤其显著。

位于斯蒂尔沃特的俄克拉何马州立大学也在一处校园外的“姐妹会”社团会所发现23例新冠病例，校方已隔离住在会所内的所有学生，禁止他们离开。上周末在网上广泛传播的一条视频显示，没戴口罩的大学生们蜂拥而入当地一家夜店。

亚拉巴马州塔斯卡卢萨市长沃尔特·马多克斯特地请求亚拉巴马大学的橄榄球迷们加强防疫：“就算你不想保护自己、你的家人、朋友和数以千计人的工作，或许你也会想保护橄榄球赛季，好让比赛今秋举行。”

印第安纳州南本德的圣母大学学生8月初刚回到校园，迄今已出现58例确诊病例。校方说，传染源可追溯至一周多前至少两场学生校外聚会。

圣母大学主管公关事务的副校长保罗·布朗说，大学准备对这类聚会的主办人采取停学等纪律处分。他说，校方“打造了非常强有力的健康保护链，但这类聚会反映出链条中的薄弱环节”。

【教师抵制复课】

美国迄今累计确诊病例超过540万例，病亡病例逾17万例。全美范围内新增病例连续第四周下降，但平均每日仍有逾1000人病亡，不少州确诊病例数维持高位。联邦政府仍坚持督促各大学开放校园，一度出台新规，要求所在大学只上网课的留学生不得居留美国，后遭多所大学诉讼抵制而作罢。

不少计划8月或9月开学的美国大学和中小学已决定采取远程教学，部分原因是当地教师工会反对恢复面授教学。亚利桑那州一个学区遭遇部分教师“请病假”抗议后，宣布取消17日重开学校的计划。

佐治亚州切罗基县学区确诊病例增加，导致近三分之一学生被隔离，截至16日已有三所中学宣布取消课堂教学，整个学区将学校开放日期从17日推后至8月31日。全县学校本月受到美国媒体关注，社交媒体上传播的画面显示，该县中小学生挤在教学楼走道里，许多人没戴口罩。

俄克拉何马州穆尔公立学校一名中学生新冠病毒检测呈阳性，而后接受隔离，但未满10天便于13日返校。学区官员告诉路透社，学生家长误以为孩子无症状、所以只需隔离5天，已就此道歉。（沈敏）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、杨牧)
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