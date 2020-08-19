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驻日本使领馆举办学友会骨干培训暨“留日学子与中国梦”演讲会

2020年08月19日08:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京8月18日电（记者刘军国）中国驻日本大使领馆教育处8月15日在线举办了全日本中国留学生学友会骨干培训暨“留日学子与中国梦”演讲会。驻日本使馆教育处公参胡志平、参赞陈丽萍，驻大阪总领馆教育处参赞吴劲松，驻札幌、福冈、名古屋、新潟总领馆负责教育的外交官出席，日本各地学友会骨干近200人在线参加。

第26、27届会长杨东瀛首先报告了过去两年学友会工作，新任会长夏杨报告了新一届学友会工作设想。

胡志平充分肯定了第26、27届学友会带领广大在日留学生成功举办庆祝新中国成立70周年、纪念中日邦交正常化45周年及中日和平友好条约缔结40周年等系列大型活动，并通过开展各种友好联谊和学术交流活动，把全日本12万多留学生紧密团结起来。特别是在这次疫情防控中，积极组织留日学生捐款捐物，支援祖国抗疫，协助使领馆发放“健康包”等，为确保留学生健康稳定发挥了重要作用。希望新一届学友会继承发扬优良传统，适应疫情防控常态化特点，组织开展形式多样的有益线上活动，丰富留学生业余文化生活。希望广大在日留学生将自己的前途与国家的发展紧密结合起来，按照习主席的教导，争做有理想、有本领、有担当的新时代有为青年。学友会要以崭新的精神面貌和开拓进取的积极姿态，带领广大留日学子，以昂扬的爱国热情和优异的学习成绩迎接党的一百周年华诞，以蓬勃青春力量谱写新时代奋进之歌。胡志平提醒学友会要指导在日留学生认清日本疫情形势，克服麻痹大意思想，继续科学做好个人防护。

来自日本各地的13名学友会骨干发表演讲，他们结合自己在疫情下的学习生活，分享抗疫故事，述说家国情怀，畅谈对中国特色社会主义制度的无比自豪。

会上对支援祖国抗击疫情和协助使领馆发放“健康包”过程中涌现出来的155个优秀学友会及35名先进个人进行了表彰。

全日本学友会会长夏杨在会上宣读了《致广大留日学子的公开信》，倡议留日学子不忘爱国报国初心，做中日友好使者，坚持以学业为本，认真学习，刻苦钻研。冷静看待疫情形势，掌握科学防控知识。提高警惕，严防电信诈骗等。

据悉，每年春季学友会换届改选后，驻日使领馆都会举办新一届骨干培训会和“留日学子与中国梦”演讲会。受疫情影响，今年学友会换届延迟到8月，培训会也第一次搬上了云端。虽然大家都是在各自的驻地通过视频方式与会，但依旧热情不减。（完）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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