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德国新增确诊病例攀升 默克尔呼吁民众保持社交距离

2020年08月19日08:26  来源：新华网
 

新华社柏林8月18日电（记者任珂 张远）德国近期日增新冠确诊病例超过1000例。德国总理默克尔18日在视察该国新冠疫情最严重的北莱茵-威斯特法伦州时呼吁人们保持社交距离，以控制疫情传播。

在北威州首府杜塞尔多夫，默克尔在与北威州州长拉舍特共同举行的记者会上说，德国仍处在大流行疫情中。过去三周，德国日增新冠确诊病例再度大幅攀升，其原因是人员流动和互相接触的增加。她表示，这种趋势不能再继续下去，否则政府将不再放松社交限制措施。

默克尔呼吁从国外旅行回来的人进行自我隔离并接受新冠病毒检测。她提醒人们遵守社交距离、在封闭的公共空间戴口罩，并支持一些州对未在公共交通工具上戴口罩的乘客进行罚款的措施。

今年3月，新冠疫情在德国大规模暴发后，德国政府采取了严格的社交限制措施。4月下旬疫情稳定后，这些措施被逐渐放松，但目前人们在商店里和公交车上等封闭公共场所仍须戴口罩、保持1.5米的社交距离，大型活动仍不能举办。

据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所的统计，目前德国累计新冠确诊病例超过22万例。过去三周，德国每日新增确诊病例从之前的不到500例上升到1000多例。一些专家和官员认为，德国的第二波新冠疫情已经来临。

(责编：艾雯、杨牧)
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