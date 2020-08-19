别样的假期 同样的成长

寒假期间，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市的学生受疫情影响居家隔离，参与政府发起的线上文化活动。

布宜诺斯艾利斯市文化部供图

在法国中央—卢瓦尔河谷大区的卢瓦雷省，学生们参加由当地政府和体育协会共同组织的皮划艇学习营。

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新冠肺炎疫情防控期间，日本很多家庭放弃了暑假带孩子外出旅游。图为8月10日，在东京一街角公园，一名家长正在陪孩子玩滑梯。

本报记者 刘军国摄

一名俄罗斯女孩正在观看供高年级学生鉴赏的影片《传奇17号》，该影片讲述了冰球明星瓦列里·哈拉莫夫的传奇一生。

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或回到校园追赶落下的功课，或在线培养兴趣爱好，或回归自然，或鉴赏电影……在全球疫情防控背景下，世界各地的孩子们正经历一个特殊而难忘的假期

法国

假期学习 寓教于乐

本报驻法国记者 刘玲玲

上午，跟随教师志愿者补习法语和数学；下午，参加体育运动、益智游戏以及博物馆参观等活动——尽管是暑假，位于法国东南部沃克吕兹省的二十几所中小学里依然十分热闹。今年暑假期间，法国共有2500所教育机构开放，可为40万青少年提供课业辅导。对于习惯夏天外出旅游的孩子们来说，今年这个“学习型假期”有些特别。

为减少疫情对学生学业的影响，法国国民教育和青年部推出了“学习的假期：学校在2020年夏天开放”计划，从7月4日开始实施至8月底。除了开放学校，该计划还包括“户外学校”“学习夏令营”和“学习休闲接待中心”等项目。法国政府为此投入两亿欧元，通过不同形式帮助学生度过一个充实的假期，为新学期做好准备。自7月起，法国各地学校便根据自身情况，因地制宜开展“文化补习班”，或组织夏令营、托管班、体育和社会实践等活动。

在“户外学校”项目中，学生可通过野营或寄宿的方式与法国自然和历史文化遗产近距离接触。多地充分利用当地自然或历史文化优势，与学校联动，为孩子们提供形式多样的学习实践活动。“这是一个独一无二的假期。我们以寻宝方式开展知识竞赛，还学习了除草、做比萨等新技能。”7月13日至19日，12岁的露易丝在法国东南部阿尔代什省的组织下，与十几名青少年度过了一段“绿色学习假期”：上午通过数字寻宝等方式复习课程，下午在户外参加定向越野赛、农田参观、农活体验等活动。

“学习夏令营”项目则由法国中央政府和地方政府共同举办，为25万名青少年提供知识技能培训，其中约20万名额预留给抗疫一线人员子女，以及因没有电子设备而未能远程上课的贫困青少年。另有30万青少年学生参加“学习休闲接待中心”项目，该中心不仅提供国家远程教育中心的在线教育课程，还设立“教学游戏”活动，对疫情防控期间缺课的学生进行“重新学习动员”，帮助他们恢复学习积极性和主动性。

沃克吕兹省国家教育总监克里斯蒂安·帕托兹表示，疫情防控期间，孩子们长时间在家，与学校生活有所脱节。有些孩子无法参加远程课程，教育不平等现象加剧。“学习型假期”计划不仅让孩子们能够补习功课，同时通过集体活动帮助他们恢复社会联系，减少“社交隔离”造成的心理影响。

（本报巴黎电）

日本

暑假缩短 活动上线

本报驻日本记者 刘军国

“今年暑假可能与往年不同，希望大家都健康平安。”7月31日一大早，东京都墨田区第三吾嬬小学校长川中子登志雄通过视频向学生们表达假期嘱托。由于疫情防控，学生们坐在教室里观看视频，而不是聚集在体育馆或操场听校长讲话。

日本许多学校在今年上半年长时间停课，教学进度受到影响。为了追赶教学进度，日本大多数地区都通过缩短暑假来保证教学时间。据日本文部科学省统计，全国90%以上的地方政府教育委员会决定缩短当地中小学的暑假时间，不少中小学暑假缩短到了20天甚至16天内。

“暑假缩短也没什么不好，可以早点见到同学们。”在东京都品川区芳水小学四年级学生吴一辉看来，暑假缩短让他有更多时间与同学们相处。今年，芳水小学的暑假从8月1日开始，到24日结束，比往年缩短了两周。

由于目前日本疫情反弹，暑假期间，日本许多中小学生都选择待在家里。如何让孩子们在做好防护的基础上度过一个短暂而有意义的暑假，是日本许多家长十分关心的问题。“各种活动都取消了，也很难出门与朋友玩，希望能在网上与朋友保持交流。”东京都杉并区立桃井第二小学五年级学生太田树凛在接受日媒采访时表示。

为了满足学生和家长们的需求，东京都历史文化财团日前特意准备了在家体验文化的暑假特别节目。日前，该机构宣布举办“云上文艺活动”，联合多家美术馆、博物馆、剧场，提供内容、形式丰富多样的活动：江户东京博物馆展示日本传统曲艺落语、剪影、动物模仿等文艺表演；东京艺术剧场带大家线上参观平常难得一见的剧场后台；东京都写真美术馆教孩子们制作蓝图……

不少企业也积极履行社会责任，为孩子们打造一个有意义的假期。日本许多儿童喜欢铁道，但在今年暑假，乘火车旅行变成了一件难事。从事铁道旅行业务的天梦人公司决定，将此前出版的11本铁道相关书籍的电子版向儿童免费开放，直至8月31日。日本知名回转寿司连锁店河童寿司也把往年现场举行的“夏天自由研究活动”搬到了“云上”。该企业计划从日本全国招募30组小学生和家长，在线讲解制作寿司的过程和回转寿司店的工作流程。

（本报东京电）

比利时

户外体验 备受欢迎

本报驻比利时记者 牛瑞飞

在森林里参加童子军夏令营，学习体验野外生存；在农场帮助工人捡鸡蛋、喂牛、挤奶；在马舍学习骑马，照顾小马起居……

比利时一家托管机构负责人近日向记者介绍说，比利时暑假7月开始，长达两个月，夏令营特别受孩子们欢迎。今年，由于疫情防控，学习乐理、机器人编程等内容的室内夏令营热度下降，海外游学夏令营因健康风险暂停举办，这类户外“体验”和“劳动”夏令营则格外抢手。户外夏令营无需租用昂贵的场地，或额外聘请老师，价格非常亲民，往年名额在3月就被抢购一空。

每年暑假，记者住所附近的网球俱乐部都会举办体育夏令营，今年因疫情防控做出许多调整。该俱乐部负责人告诉记者，往年夏令营允许孩子自带午餐，但今年只能统一订购俱乐部餐厅制作的三明治和沙拉。“参加夏令营的孩子经过一两天的接触后，关系往往变得非常亲密，喜欢互相分享各有特色的午餐。但分享午餐在当下不符合防疫要求，我们只能让孩子们吃同样的午餐了。”10岁男孩帕哥从4岁起就在该俱乐部参加网球夏令营，原本很担心今年不能如期开营。他告诉记者：“今年虽然少了分享食物的乐趣，但只有保证健康才能让夏令营继续办下去。我和小伙伴们都会自觉遵守各项健康规则。”

为保证安全，比利时政府向夏令营组织机构下发了详细的防疫规定。开营前3天内，参营儿童家中成员不能有出现发热、咳嗽、流鼻涕、头疼等症状的情况。如果有营员在夏令营期间或结束后两天内确诊新冠肺炎，所有营员必须居家隔离14天。参营人数不超过50人，年满12岁的儿童和老师要尽可能保持社交距离等。

受疫情影响，不少家长处于临时失业状态。致力于帮助贫困儿童的佩利卡诺基金会每年与约300家夏令营合作，资助贫困儿童获得免费参加夏令营的机会。该基金会负责人克里斯蒂安·霍恩表示，疫情前，生活在极度贫困中的比利时儿童已超过40万，疫情造成的经济冲击让更多儿童面临贫困风险，该基金会希望今年能得到更多社会支持。

（本报布鲁塞尔电）

俄罗斯

电影之夏 陶冶情操

本报驻俄罗斯记者 张晓东

“通过观看《冠军：更快、更高、更强》这部人物传记电影，我懂得了面对困难不能逃避，要勇于拼搏、永不言败。同时要学会帮助他人，推动整个集体乃至社会进步。”这是莫斯科六年级学生罗曼看完电影后的收获。与罗曼一样，俄罗斯近1600万中小学生在这个暑假参加了俄罗斯文化部与教育部联手举办的“电影之夏”活动，在观影中收获知识，陶冶情操。

据俄罗斯文化部网站介绍，“电影之夏”活动7月初启动，旨在通过电影帮助青少年儿童树立正确价值观，促进其融入社会。“这一活动融娱乐性与教育性于一体，在暑假期间开展正当其时。通过观影，孩子们将对俄罗斯历史和文化有更丰富认识，培养分析和思考能力。”俄罗斯文化部副部长奥丽佳·雅丽洛娃表示。

该活动为期两个月，每周通过网络面向3个不同年龄组的学生分别放映一部电影。精选的24部电影题材多样，根据学生年龄及理解思辨能力差异，教育侧重点也不同。例如经典儿童影片《哈哈镜王国》让低年级学生学会观察世界、分辨真假，在成长过程中培养自身责任感；根据普希金童话长诗改编的同名电影《鲁斯兰与柳德米拉》让中年级学生认清勇敢与怯懦，形成家庭价值观；改编自“礼炮7号”真实故事的《太空救援》，让高年级学生能够思考个人与国家利益间的正确取舍，同时意识到科技发展带来的机遇和挑战。

为了使孩子们更好地理解电影，俄罗斯部分文体界人士录制了短视频作为观影导引。俄罗斯体操运动员霍尔金娜是电影《冠军：更快、更高、更强》的三个主人公之一。她与小观众们分享了参与指导这部电影拍摄时的心路历程：“每位冠军的运动生涯都是不平凡的。通往奥运金牌之路荆棘满途，但我们拼尽全力克服困难，最终抵达胜利的顶峰，为自己、家人、朋友与祖国赢得至高无上的荣誉。”

这一充满创意的暑假活动受到俄罗斯媒体的称赞：“它能帮助孩子们更好地理解父辈，看待历史，构建全面、立体的价值观。”

（本报莫斯科电）

阿根廷

文化搭台 结交同伴

本报驻阿根廷记者 姚明峰

为了丰富孩子们的假期生活，阿根廷教育部提出开展“线上假期”计划，各地纷纷响应，推出了丰富多彩的线上文化活动。

据布宜诺斯艾利斯市教育部门统计，首都地区约有53万名青少年儿童居家隔离。为了使线上活动更具针对性，教育部门为0至3岁、4至7岁和8至12岁等年龄段孩子设计了不同课程。在市政府网站上，有500多个音乐、舞蹈、文学、摄影、美食、电影等领域的线上活动可供选择。该市文化部长阿沃加德罗介绍说：“在这个特殊时期，孩子们比任何时候都需要交流。这个平台用文化活动为孩子们搭建起沟通的桥梁，希望他们成为这些文化活动的主角，在隔离期间依然能通过兴趣爱好找到同伴。”

鲁比奥是一名新闻工作者，也是一个4岁孩子的爸爸。他对记者说：“当学校的网络课程学期结束时，我有些慌张。我们夫妻都需要在家办公，不知道该如何帮助孩子规划这个假期。但现在，孩子可以每天在线和小伙伴们一起做手工等，在家免费体验这些以往需要付费的项目。这几天，我们还参加了在线家庭课程，一起学习印度舞，孩子也对东方文化产生了兴趣。”

“我最喜欢‘书中的摇滚乐’这个栏目。”即将小学毕业的布里安兴奋地说，“作者在视频中介绍了书中的细节，让我了解到许多摇滚歌手的故事和乐队的历史。我还跟同学成立了吉他交流小组，音乐让这个假期不再枯燥。”

圣伊西德罗市的索菲迷上了线上博物馆。她一边认真阅读普埃雷顿博物馆网站上的展品介绍，一边做着笔记。索菲正在玩该博物馆推出的线上寻宝游戏，通过在藏品故事中寻找线索，在网站各个角落寻找故事中丢失的藏品。“我们很喜欢博物馆的创意。”索菲的妈妈说，“游戏中的动画视频细节逼真，非常有趣。城市广场、花钟、街区角落等场景让人身临其境，我们一边在城中‘漫步’，一边了解历史。”

目前，圣伊西德罗市推出的线上活动浏览量已超过8万人次。该市文化局副秘书长豪列吉贝利表示，整合各方资源，推出线上文化活动是一项艰巨的挑战，但效果远远超出预期，这让他们十分欣喜。“社交和学习能力对孩子们的成长至关重要，我们将持续推出更多在线学习交流活动。”

（本报布宜诺斯艾利斯电）

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 17 版）

(责编：白宇)