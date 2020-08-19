俄罗斯着力打造“主权互联网”

俄罗斯安全理事会副主席梅德韦杰夫日前主持会议，探讨对互联网资源的平等管理问题。他表示，各国应平等参与互联网治理，俄罗斯互联网通信的路由系统应保护国家网络资源在遭受攻击时的运行安全。

梅德韦杰夫说，美国政府强硬推行其在互联网领域的政策，这表明无论网民、企业还是其他国家都无法确保自身权益得到应有的保护。“平等管理互联网资源的问题对俄罗斯来说有着重大意义，国家应该拥有自主管理本国信息空间的权力和实际能力，因为这是国家主权的标志之一”。

近年来，为保障境内互联网安全可持续运行，俄罗斯出台了一系列法律法规。根据2017年7月俄联邦政府批准的《俄罗斯联邦数字经济规划》，俄将通过立法手段提升网络关键基础设施的自主可控水平，做好在网络空间被西方国家制裁时的应对措施。2019年11月，《〈俄罗斯联邦通信法〉及〈俄罗斯联邦关于信息、信息技术和信息保护法〉修正案》颁布实施。该修正案旨在保护俄罗斯互联网在遭受外部攻击时实现可持续运营，因此又被称为“主权互联网法案”。

俄罗斯打造“主权互联网”的设想始于2014年。克里米亚危机发生后，西方对俄罗斯实施了一系列经济制裁，特别是总部设在美国的国际支付系统维萨和万事达宣布，停止向几家俄罗斯银行的客户提供支付服务，加深了俄罗斯对美可能会切断其同国际互联网连接的疑虑。当前，美国完全控制着互联网域名管理和网际协议地址（IP地址）的分配。

根据“主权互联网法案”，当出现对俄境内互联网可持续运行的威胁时，俄联邦相关机构将对通用信息网络进行集中管理。今年2月，俄政府批准了对通用信息网络进行集中管理的规定。此外，俄罗斯正在建设新的互联网管理机构——通用通信网络监管中心。俄政府为该中心建立和运营提供资金，研发并管理对互联网信息交换线路进行监控的软硬件。

“主权互联网法案”的实施使俄罗斯可通过诸多措施，实现互联网和本国数据的自主可控，减少对境外网络的依赖，保障网络安全。俄罗斯数字发展、通信与大众传媒部发言人达维科夫表示，相关法律的实施不会让互联网用户感觉到任何变化，俄互联网服务的质量不会下降。俄罗斯总统普京指出，俄罗斯不会使互联网封闭，自由与“主权互联网”的概念之间并无矛盾。

（本报莫斯科8月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 16 版）

(责编：白宇)