中德加强旅游推广合作

近日，作为“云·游中国”主题系列活动的一部分，德国柏林中国文化中心在其官网、微信公众号及社交媒体账号上，推出熊猫主题视频短片、图片展以及熊猫主题旅游线路等内容，让疫情防控期间居家的德国民众，有机会“走进”中国四川的自然山水，感受大熊猫故乡的独特魅力。

疫情防控期间，德国国家旅游局在官网推出“居家探索德国”主题宣传片，用动画和实景展现了德国多处著名景观。此外，官网还列出德国数十处世界文化遗产，上百个城市景观、博物馆和歌剧院，其中大部分可以进行360度虚拟实景参观。为吸引中国游客，德国国家旅游局还将重点内容翻译成中文，利用微博、微信公众号等平台推广，并举办德国家常菜烹饪、红酒品鉴等在线直播活动。

“从8月开始，办事处每月举办两期‘美丽中国’云讲堂，包括‘一带一路’旅游、中国经典旅游线路、中国美食游、亲子家庭游等专题，主要向德国旅游从业者进行推广。”中国驻法兰克福旅游办事处主任陈鸿杰介绍说，针对德国旅行社一线销售人员对中国旅游状况了解不足的现状，办事处上线了“中国旅游专家在线培训系统”，通过16节课程和10次考试，让德国旅游从业者利用网络培训平台加深了解中国旅游资源、线路、产品等信息，“目前已举办两期，效果很好”。

8月13日，在海南自由贸易港重点项目集中签约活动上，世界500强中唯一的旅行社企业——德国途易集团宣布，未来几个月，途易将在海南成立途易亚太地区总部和合资公司，进一步深化与中国及亚太地区的业务关系。途易集团代表、中旅途易首席执行官卜贵多表示：“我们希望在海南建立一个强大的本土团队，包括开发与中国本土航空公司合作，扩大途易邮轮和包机航线，引进途易酒店品牌和管理资源等，逐步将途易的产品、技术和经验引入海南自贸港。”据悉，途易还将专门为海南制定海外营销方案，吸引更多国际游客来到海南。

（本报柏林8月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 16 版）

(责编：白宇)