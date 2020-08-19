多国出台措施减少食物浪费（国际视点）

根据联合国粮农组织统计，全球每年约有1/3的粮食被损耗和浪费。为倡导绿色、节约的饮食习惯，制止“舌尖上的浪费”，不少国家通过立法、教育、公益等手段，力促健康可持续发展，体现出对勤俭节约的共同追求。

法国——

超市不得丢弃或销毁未售食物

自从加入食物回收协会“生物循环”，法国人玛农·沃克斯的周末比以前忙碌了许多。每周末，沃克斯和其他志愿者们都去巴黎及周边地区的超市、商店回收未能售出但仍可食用的食材，经分类后，再用三轮车运送到11个合作伙伴协会，由协会将食物重新分配给有需要的团体或个人。捐赠者则可依据捐赠食物的价值获得一定税收减免。

“这是一场减少浪费的接力赛，对周边居民和食品本身都是好事。”沃克斯介绍说，“生物循环”平均每周能回收约1.5吨未售食物，这些食物能重新分配给近600人。协会每年回收食物总量大约可折算成6.5万顿餐食，使用三轮车运送的方式也不会对环境造成破坏。

食物回收活动的顺利开展，得益于法国2016年推出的《反食物浪费法》。这部法律规定，超市不得丢弃或销毁未售出的食物。如果超市有相应未售出食物，必须将其捐赠给慈善机构或是食物银行。超市和慈善机构签订协议后，能获得捐赠食物价值60%的税收减免。

法国生态转型和团结部指出，《反食物浪费法》实施以来，国家授权数千个协会和一些专门从事未售食物管理的初创企业，与分销商一起组织回收并重新分配食物，回收食物总量每年增长近28%，对制止食物浪费产生了积极影响。该法律同时呼吁加强对食物浪费的教育，并规定将反浪费行动纳入企业的社会和环境报告中。

2019年，在《反食物浪费法》基础上，法国又推出针对平衡农食领域商业关系的法律，将食物捐赠范围拓宽到公共餐饮部门及农业食品领域，并规定，自2021年7月起，餐厅必须使用“餐饮袋”，鼓励顾客打包带走。该法还进一步加大处罚力度：如果销毁仍可食用的未售出食物，餐馆将面临罚款，最高可达上一财年营业额的0.1%。

韩国——

食物垃圾计量回收

“嘀——”韩国首尔的全女士刷了一下专属识别卡，小区食物垃圾回收桶语音报出门牌号，“收下”全女士手中的一小袋食品垃圾，并提示垃圾重量。

“多扔要多花钱。”全女士告诉记者，以前大家吃剩的食物就直接扔了，“但自从采用计量回收方式后，我做饭时就会尽量准备正好够一家人吃的量，避免留下剩饭剩菜”。

据韩国环境公团资料显示，2017年，韩国每天产生约1.59万吨食物垃圾，其中70%来自家庭和小型餐饮企业。

家庭食物垃圾回收方式主要有两种。一是用收费食物垃圾袋进行回收，这些特制垃圾袋按容量定价，价格比一般垃圾袋要高。另一种则是计量回收方式，特制垃圾桶会记录食物垃圾的重量并计入居民的对应账户中，每月精确结算并随物业费扣除。此外，这种垃圾桶还搭载通信系统，可将相关数据实时传输回管理终端，供政府监测统计和决策参考。韩国环境公团指出，韩国大田市和蔚山市引入食物垃圾计量回收系统后，2017年平均每户每天产生的食物垃圾量与2015年相比下降了36.5%。

此外，韩国地方政府还因地制宜，积极出台制止浪费的政策。金浦市推出“半碗饭”行动，即消费者可以根据自身需求，点餐时选择更便宜的半碗米饭。政府还为此定制了只能容纳半碗饭量的特制碗，免费发放给各个餐厅。光州市政府发起“光盘行动”，号召市民合理消费。以动画产业闻名的富川市，则公开向社会征集提倡节约食物等改善饮食文化的儿童动画，力求从小培养民众节约粮食的观念。

意大利——

培养习惯与创意互动

“不要丢弃未食用的食物。”这是记者的孩子在意大利幼儿园学到的第一课。老师还准备了可重复使用的袋子，每天将学生在学校没吃完的面包、零食等装好，让学生带回家继续食用。此外，学校还教孩子们利用旧衣物布料、过期的意大利通心粉和废旧餐盘、瓶盖等进行手工制作……在米兰、那不勒斯、巴里等城市，当地教育部门和学校也积极出台相应措施，鼓励学生们勤俭节约的行为。

意大利是欧盟第二大农业生产国。但据统计，2010年全国浪费的食物总价值占国内生产总值近3%，意大利人每年在餐桌上浪费的食物量足足可以养活4400万人。

2016年，意大利出台《反食品浪费法》，鼓励企业或农场捐赠食物，号召餐厅向消费者提供食品袋，让民众养成餐后打包的好习惯。调查显示，《反食品浪费法》实施后，2018年至2019年，意大利浪费的食物总价值占国内生产总值比重下降至0.88%。

除了立法，意大利还为如何制止食物浪费提出不少新奇的点子，将厉行节俭变成了充满乐趣的创造——民众可以在网上查看“对抗浪费”的食谱，利用边角料食材烹饪出环保又美味的创意料理，比如意大利面菜肉煎饼、拿铁面包、火腿酿肉卷等。

意大利农业联合会主席埃托尔·普兰迪尼表示，全球食品安全警报已使人们更加意识到食品供应链的战略价值。“培养良好的消费习惯，制定减少粮食浪费的相关政策和公共宣传至关重要，同时通过技术和管理的创新也能让节俭意识更加深入人心。”据意大利SWG民调机构最新研究结果显示，如今，在意大利，54%的人愿意选择将剩菜剩饭送回厨房，37%的人在餐馆用餐时会将剩菜剩饭打包带走，21%的人外出就餐时会实行“光盘”行动……

（本报北京、巴黎、首尔、罗马8月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 16 版）

(责编：白宇)