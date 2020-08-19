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务实高效的中国答卷（患难见真情 共同抗疫情）

艾哲罗

2020年08月19日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　我在中国已经生活21年。面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国全国上下共同努力，疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。我密切关注相关新闻报道，将中国的抗疫成果告知我远在芬兰的亲朋好友。即便在中国抗击疫情的关键时期，我和妻子都没有想过离开，我们早已把中国当做第二故乡。

　　勤洗手、戴口罩，避免去人群聚集的地方……中国政府指导民众采取的抗疫措施科学有效，在这么短的时间内有效控制住疫情，令人钦佩。中国具有集中力量办大事的制度优势，能在短时间内凝聚各方力量，克服困难、完成任务。为了尽早战胜疫情，人们都积极自觉地配合政府的各项防控措施。简而言之，中国抗疫行动上下同心，在关键时刻采取坚决果断措施，并获得民众普遍支持。

　　中国有效统筹疫情防控和经济社会发展，复工复产不断好转。作为疫情后首个实现经济增长由负转正的主要经济体，中国经济展现出强大韧性。从减税降费到“放管服”改革，再到开展国际人才交流，在中国的工作和生活经历，让我切身感受到中国的开放和包容。中国积极倡导多边主义，谋求与各国共同发展，实现互利共赢。中国还承诺将继续坚定不移扩大对外开放，建设好开放平台，优化营商环境。国际投资者对中国经济和中国企业的信心在不断增强。

　　尽量多为社会作贡献，多传播正能量，这是我从小就接受的教育。我希望为中国抗疫贡献一份力量。我组织了爱心募捐，将筹到的善款捐给在医院接受治疗的新冠肺炎患者，我还向在华的外国朋友积极介绍中国的抗疫举措，传播防疫知识，帮助他们树立战胜疫情的信心。

　　最近一段时间，在我所生活的苏州，各地来的游客明显多了起来，街上熙熙攘攘，很多企业和商店的经营恢复如初。如果说疫情是一场大考，中国通过自己的行动，交上一份务实高效的中国答卷。我相信中国的发展会越来越好。

　　（作者为诺基亚公司前高管，本报记者杨迅采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月19日 03 版）
(责编：白宇)
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