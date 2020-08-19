中国参加《武器贸易条约》缔约国大会

据新华社日内瓦8月18日电 17日至21日，《武器贸易条约》第六次缔约国大会由于新冠肺炎疫情原因通过书面方式召开。中国首次以缔约国身份与会并提交书面发言。

17日，中国裁军大使李松分别与缔约国大会主席、阿根廷常驻日内瓦代表比列加斯和条约秘书处负责人德拉德拉通电话。李松表示，中国高度重视常规武器引发的人道主义问题，对军品出口采取慎重负责态度并实行严格管理。中国积极支持国际社会采取必要措施规范国际武器贸易，打击非法武器转让。

比列加斯和德拉德拉热烈欢迎中国首次以缔约国身份与会，强调中国加入是该条约发展历程的一个重要里程碑，对提振国际社会对《武器贸易条约》信心、促进条约普遍性意义重大，期待中方全面参与条约框架下的国际交流与合作，支持条约机制建设，分享中国经验，进一步推动多边军控进程。

中国在书面发言中就进一步加强《武器贸易条约》提出三点主张：一是持续提高条约普遍性和有效性，积极开展国际合作与援助；二是加强联合国框架内常规武器军控机制的互动协作，积极支持联合国在常规军控方面发挥核心作用；三是进一步强化负责任的武器贸易理念，呼吁各国不向非国家行为体出售武器，停止借军售干涉主权国家内政。作为世界和平的积极建设者、国际秩序的坚定维护者，中国将与各方携手合作，为构建规范合理的武器贸易秩序，维护国际和地区和平与稳定做出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 03 版）

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