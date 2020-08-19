戳破了公平竞争的“遮羞布”

本报北京8月18日电 （记者谢亚宏）针对美国商务部宣布对华为进一步限制措施，外交部发言人赵立坚18日说，中方坚决反对美方蓄意抹黑和打压华为等中国企业，美方所作所为彻底戳破了美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的“遮羞布”，是赤裸裸的霸权行径。

当日例行记者会上，有记者问：美国商务部宣布了对华为进一步限制措施，企图切断华为通过商业渠道获取芯片的能力，在5月对华为限制措施基础上将华为在21个国家的38家附属公司列入实体清单。中方对此有何回应？

赵立坚说：“中方坚决反对美方蓄意抹黑和打压华为等中国企业。一段时间来，美方在拿不出任何真凭实据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，对华为等中国企业采取各种限制措施，这是赤裸裸的霸权行径。”

“美方所作所为彻底戳破了美方一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的‘遮羞布’，违反国际贸易规则，破坏全球产业链、供应链、价值链，这也必将损害美国国家利益和自身形象。”他说。

赵立坚说，美方对华为等中国企业的打压越歇斯底里，就越证明这些企业的成功，也越证明美方的虚伪和霸道。历史上，许多其他国家的成功企业也都有过类似遭遇。美方这种不光彩做法已经并将继续遭到其他国家的广泛反对和抵制。

他说，美方指责华为威胁美国国家安全毫无根据。事实证明，过去30年里，华为在全球170多个国家和地区建设了1500多个网络，为228家全球500强企业提供了服务，服务全球30多亿人口，没有发生过一起类似“斯诺登事件”“维基解密”的网络安全事件，没有发生过一起类似“棱镜门”“方程式组织”“梯队”系统的网络监听监视行为，也没有任何一个国家能够拿出华为产品存在“后门”的证据。

赵立坚说，美国是这个地球上最大的、名副其实的黑客帝国。思科、苹果等美国公司几年前就已承认其设备存在安全漏洞和“后门”。美情报部门长期以来对包括盟友在内的外国政府、企业和个人实施无差别的非法窃密监听活动，包括美本国公民基本没有任何秘密可言。这是公开的事实。

“我们敦促美方立即纠正错误，停止污蔑抹黑中国，停止打压中国企业。中国政府将继续采取必要措施维护中国企业正当合法权益。”他说。

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 03 版）

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