加强地方合作 厚植民间友好

8月17日，中国驻巴西大使馆和驻累西腓总领馆在线举办《东北杂志》中巴友好纪念专刊首发式，以此庆祝中巴建交46周年暨“中国移民日”。

中巴两国于1974年8月15日建交。2018年，时任巴西总统特梅尔签署法令，将每年的8月15日设立为“中国移民日”。纪念专刊以“跨越山海的友谊 共建未来的伙伴”为主题，展现中巴两国务实合作成果，畅叙民间人文交流，分享发展经验，期许未来合作前景。33篇图文并茂的文章，从政治、经贸、人文等领域全方位展现了中国同巴西，特别是巴西东北部地区的合作与友谊。

“这是记录中巴地方交往故事、展望双边合作前景的珍贵刊物。”中国驻巴西大使杨万明指出，两国友谊跨越万里山海，已成为双方人民的共同财富。抗击新冠肺炎疫情期间，中巴守望相助、共克时艰，用实际行动证明，两国命运相连、休戚与共。

“中国移民日”提案人、巴西联邦众议院巴中议员阵线主席皮纳托表示，他很欣喜地看到巴中两国友谊和伙伴关系日益加深。他在纪念专刊中撰文称，解困之道在于加强各国合作，疫情给全球发展带来挑战，巴中合作继续推进，中国对巴西发展至关重要。

中国已连续11年保持巴西最大贸易伙伴和最大进口国地位，同时是巴主要外资来源国和对巴投资增速最快的国家之一。今年，两国贸易克服疫情影响，保持逆势增长，巴方近80%的外贸顺差来自对华贸易。抗击疫情过程中，中国不仅向巴西提供了大量援助，还组织双方医疗团队开展了10余场防控、诊疗经验在线交流，两国多个生物制药机构正加紧开展疫苗研发合作。

随着中巴全面战略伙伴关系不断深入发展，中国同巴西东北部地区交往也更加活跃。中国驻累西腓总领馆自2016年开馆以来，大力推动领区8州同中国在经贸、人文和医疗等领域往来合作。

首发式上，塞阿拉州州长桑塔纳称赞中国是值得敬重和信赖的好伙伴，期待与共建“一带一路”倡议加强对接。北里奥格朗德州州长贝泽拉积极评价中国脱贫攻坚成就，赞同共建人类命运共同体理念，希望借鉴中国经验，加快本州经济发展和民生改善。来自中国四川、福建等地的代表均表示愿同巴西友好州市加强政策沟通，深耕项目合作，厚植民间友好，共创美好未来。

（本报里约热内卢8月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 03 版）

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