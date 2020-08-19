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保障选民健康和选举公正的合理决定（国际论坛）

索尼娅·布雷斯莱

2020年08月19日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　香港是中国的一部分，推迟选举完全是中国内部事务，任何其他国家都无权干涉

　　

　　鉴于目前中国香港严峻的疫情形势已对选举造成重大影响，香港特区行政长官林郑月娥不久前宣布推迟第七届立法会选举。这一决定是完全合理的，有利于保障香港居民的健康与安全，体现了特区政府应对疫情的务实精神。

　　需要指出的是，推迟选举是国际通行的做法，很多国家都有先例。在法国，市镇选举因疫情被推迟。据统计，受疫情等因素影响，推迟到6月底举行的市镇选举第二轮投票当天的弃票率高达约60%。可见，推迟选举是对选民生命健康安全、确保选举公平公正的必要之举。

　　严格控制疫情是香港特区政府当前的急务，以保障香港居民健康和安全。当前，不断增加的确诊病例给香港公共医疗系统带来了巨大挑战，中央政府及时伸出援手，为香港亚洲国际博览馆改建为方舱医院提供设计、运营和管理经验的技术支持。香港目前已经推出普及全体市民的免费新冠病毒检测，中央政府还安排内地合资格人员到香港协助化验、检测等工作。目前香港正在全力应对疫情，这种情况下显然没有进行立法会选举的环境和条件。

　　需要明确的是，香港是中国的一部分，推迟选举完全是中国内部事务，任何其他国家都无权干涉。西方一些国家的人反应如此之大，在我看来，究其根源是其不甘心自己的影响力越来越小。

　　必须指出，香港只属于中国，不属于其他任何国家。我在题为《另一种视角看香港》的文章中提到过，香港始终是中国的香港，不受任何西方国家或集团管控。“一国两制”下的香港继续保持原有的资本主义制度，但始终只属于一个国家，这个国家过去、现在和将来都是中国。

　　香港从一个默默无闻的小渔村发展成享誉世界的现代化大都市、国际金融中心。在那里每天都发生交流、变革和创新，吸引着全球目光。西方的干涉是危险的。“美国国家民主基金会”等美国多家非政府组织为反中乱港分子提供资金、物资以及组织培训等方面的支持，极力教唆他们从事极端暴力犯罪行为，煽动“港独”分裂活动。美国这种干涉别国事务的做法，对世界的和平发展不利。

　　制定并实施香港国安法对维护中国国家主权、安全和利益，维护香港繁荣稳定具有重要意义。该法将惩治严重危害国家安全的犯罪分子，对干预香港事务的外部势力形成震慑，有利于保障香港居民和外国投资者的安全和合法权益，有利于促进“一国两制”行稳致远。

　　（作者为法国作家、中国问题专家）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月19日 03 版）
(责编：白宇)
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