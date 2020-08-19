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“对市民生命安全和身体健康高度负责之举”

——国际人士高度评价中国全国人大常委会关于香港特区第六届立法会继续履行职责的决定

2020年08月19日05:32  来源：人民网－人民日报
 

　　十三届全国人大常委会第二十一次会议作出决定，明确2020年9月30日后，香港特区第六届立法会继续履行职责，不少于一年，直至第七届立法会任期开始为止。在香港新冠肺炎疫情防控形势严峻的背景下，全国人大常委会作出的决定合宪合法合理、符合国际惯例，为香港尽快战胜疫情，恢复经济和改善民生提供了坚实保障。接受本报记者采访的国际人士认为，这一决定体现出对香港市民生命安全和身体健康高度负责的态度，有利于维护香港特区的法治秩序，有助于疫情防控、民生改善和经济复苏。

　　“解决选举推迟带来的立法机关空缺问题，推动香港各界携手抗疫、恢复经济”

　　俄罗斯外交学院政治学教授伊戈尔·帕纳林日前在社交媒体上发表文章表示，生命至上，在疫情肆虐时推迟选举，既是必要之举，也符合国际社会的普遍共识，是疫情之下许多国家和地区的通行做法。依法推迟选举、明确香港特区第六届立法会继续履行职责，就是为了防止大规模人群聚集加剧疫情传播风险，同时避免立法机关因选举推迟而出现“真空期”。

　　日本庆应大学教授大西广表示，香港特区基本法规定立法会正常任期每届四年，但对于推迟选举所造成的空缺却没有规定。在当前复杂的情况下，中国全国人大常委会作出相关决定是依法治国的体现。“相关决定立足于香港面临的困难，既有科学依据，又有法律依据，解决选举推迟带来的立法机关空缺问题，推动香港各界携手抗疫、恢复经济。”

　　哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳认为，推迟香港立法会选举，是一项基于民众福祉作出的决定，于法有依，合情合理，赢得广泛支持。冒险让民众聚集投票不仅不负责任，也不利于香港社会的稳定。“中国全国人大常委会决定让香港特区第六届立法会继续履职，关系香港整体利益和民众福祉。目前香港当务之急是同心抗疫。”

　　南非国际关系学者奥斯卡·范·海登表示，推迟香港立法会选举，对维持社会安宁、聚焦经济复苏有利。目前形势下进行投票，将导致大量人员聚集，给疫情防控增加风险和变数，“我认为，中方的相关决定是非常正确的”。

　　乌干达律师查理斯·埃古·恩沃认为，在疫情严重的情况下，各国有权依据法律采取应对措施。中国全国人大常委会通过的相关决定，有利于香港特区政府的有效运作和社会稳定，有利于香港各界集中精力防控疫情。

　　“有利于维护香港法治秩序和社会稳定，符合香港市民的共同利益”

　　埃及外交事务委员会成员、主流媒体《金字塔报》专栏作家贾巴拉表示，在当前形势下，香港特区第六届立法会继续履行职责符合香港的实际。疫情防控不容忽视，继续由本届立法会履职是最现实、最具可行性的措施，充分体现了对香港市民安全和健康的重视。“中国全国人大常委会通过的相关决定，有利于保持香港的繁荣稳定，使社会各界能更好凝心聚力抗击疫情，恢复经济社会发展。这一决定合法、合情、合理，是对市民生命安全和身体健康高度负责之举。”

　　欧盟亚洲中心主席彼特·斯蒂尔认为，减少公共活动是为了降低病毒传播风险，保护民众福祉，香港特区政府重视保障市民安全健康的做法值得称赞。斯蒂尔曾任比利时驻香港总领事。他表示，香港回归以来，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。香港特区第六届立法会继续履行职责，有利于维护香港整体利益和市民福祉。

　　乌克兰汉学家阿列克谢·科瓦尔认为，“相关决定有利于维护香港法治秩序和社会稳定，符合香港市民的共同利益”。

　　“实事求是，完全以市民利益为出发点”

　　普亚纳表示，疫情期间，大规模集中投票与防控疫情的措施要求背道而驰，许多国家和地区已因此推迟选举活动，并且得到了民众的支持。“少数国家对此横加干涉，是典型的双重标准。”

　　埃及前驻华大使尼阿曼·贾拉勒认为，因为疫情防控的需要，香港特区立法会选举推迟是必要的。疫情发生以来，中国中央政府一直关心香港情况，确保民生供应并提供大量防疫装备，近日又派医疗专家为香港进行全民核酸检测，建设方舱医院，为香港尽快遏制疫情给予最大支持。“相关决定实事求是，完全以市民利益为出发点。”

　　意大利欧洲事务部部长高级顾问弗朗西斯科·郗士表示，香港是中国的特别行政区，香港特区立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何国家都无权干涉。他认为，中国全国人大常委会的决定，是出于保护香港市民安全健康的需要，对解决当前香港所面临的难题起着关键性作用，不仅有利于香港抗击疫情，也将稳定特区经济社会发展，进一步维护香港国际形象。

　　大西广指出，一些国家并不了解香港实际情况，却把推迟选举无端政治化。“非常遗憾，一些西方媒体在报道此事时，不仅丝毫不提及疫情的危险性，反而从政治角度去扭曲解读。”他表示，香港市民的生命安全和身体健康最为重要，这是最重要的人权，西方一些政客对此视而不见，却带着政治意图歪曲事实，暴露了其干涉中国内政的企图。

　　（本报北京、莫斯科、东京、里约热内卢、开罗、布鲁塞尔、罗马8月18日电  记者曲颂、张光政、刘军国、朱东君、黄培昭、方莹馨、韩硕）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月19日 03 版）

(责编：白宇)
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