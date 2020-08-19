“对市民生命安全和身体健康高度负责之举”

十三届全国人大常委会第二十一次会议作出决定，明确2020年9月30日后，香港特区第六届立法会继续履行职责，不少于一年，直至第七届立法会任期开始为止。在香港新冠肺炎疫情防控形势严峻的背景下，全国人大常委会作出的决定合宪合法合理、符合国际惯例，为香港尽快战胜疫情，恢复经济和改善民生提供了坚实保障。接受本报记者采访的国际人士认为，这一决定体现出对香港市民生命安全和身体健康高度负责的态度，有利于维护香港特区的法治秩序，有助于疫情防控、民生改善和经济复苏。

“解决选举推迟带来的立法机关空缺问题，推动香港各界携手抗疫、恢复经济”

俄罗斯外交学院政治学教授伊戈尔·帕纳林日前在社交媒体上发表文章表示，生命至上，在疫情肆虐时推迟选举，既是必要之举，也符合国际社会的普遍共识，是疫情之下许多国家和地区的通行做法。依法推迟选举、明确香港特区第六届立法会继续履行职责，就是为了防止大规模人群聚集加剧疫情传播风险，同时避免立法机关因选举推迟而出现“真空期”。

日本庆应大学教授大西广表示，香港特区基本法规定立法会正常任期每届四年，但对于推迟选举所造成的空缺却没有规定。在当前复杂的情况下，中国全国人大常委会作出相关决定是依法治国的体现。“相关决定立足于香港面临的困难，既有科学依据，又有法律依据，解决选举推迟带来的立法机关空缺问题，推动香港各界携手抗疫、恢复经济。”

哥伦比亚—中国友好协会主席吉列尔莫·普亚纳认为，推迟香港立法会选举，是一项基于民众福祉作出的决定，于法有依，合情合理，赢得广泛支持。冒险让民众聚集投票不仅不负责任，也不利于香港社会的稳定。“中国全国人大常委会决定让香港特区第六届立法会继续履职，关系香港整体利益和民众福祉。目前香港当务之急是同心抗疫。”

南非国际关系学者奥斯卡·范·海登表示，推迟香港立法会选举，对维持社会安宁、聚焦经济复苏有利。目前形势下进行投票，将导致大量人员聚集，给疫情防控增加风险和变数，“我认为，中方的相关决定是非常正确的”。

乌干达律师查理斯·埃古·恩沃认为，在疫情严重的情况下，各国有权依据法律采取应对措施。中国全国人大常委会通过的相关决定，有利于香港特区政府的有效运作和社会稳定，有利于香港各界集中精力防控疫情。

“有利于维护香港法治秩序和社会稳定，符合香港市民的共同利益”

埃及外交事务委员会成员、主流媒体《金字塔报》专栏作家贾巴拉表示，在当前形势下，香港特区第六届立法会继续履行职责符合香港的实际。疫情防控不容忽视，继续由本届立法会履职是最现实、最具可行性的措施，充分体现了对香港市民安全和健康的重视。“中国全国人大常委会通过的相关决定，有利于保持香港的繁荣稳定，使社会各界能更好凝心聚力抗击疫情，恢复经济社会发展。这一决定合法、合情、合理，是对市民生命安全和身体健康高度负责之举。”

欧盟亚洲中心主席彼特·斯蒂尔认为，减少公共活动是为了降低病毒传播风险，保护民众福祉，香港特区政府重视保障市民安全健康的做法值得称赞。斯蒂尔曾任比利时驻香港总领事。他表示，香港回归以来，香港居民享有的各项权利和自由依法得到充分保障。香港特区第六届立法会继续履行职责，有利于维护香港整体利益和市民福祉。

乌克兰汉学家阿列克谢·科瓦尔认为，“相关决定有利于维护香港法治秩序和社会稳定，符合香港市民的共同利益”。

“实事求是，完全以市民利益为出发点”

普亚纳表示，疫情期间，大规模集中投票与防控疫情的措施要求背道而驰，许多国家和地区已因此推迟选举活动，并且得到了民众的支持。“少数国家对此横加干涉，是典型的双重标准。”

埃及前驻华大使尼阿曼·贾拉勒认为，因为疫情防控的需要，香港特区立法会选举推迟是必要的。疫情发生以来，中国中央政府一直关心香港情况，确保民生供应并提供大量防疫装备，近日又派医疗专家为香港进行全民核酸检测，建设方舱医院，为香港尽快遏制疫情给予最大支持。“相关决定实事求是，完全以市民利益为出发点。”

意大利欧洲事务部部长高级顾问弗朗西斯科·郗士表示，香港是中国的特别行政区，香港特区立法会选举是中国的地方选举，纯属香港内部事务，任何国家都无权干涉。他认为，中国全国人大常委会的决定，是出于保护香港市民安全健康的需要，对解决当前香港所面临的难题起着关键性作用，不仅有利于香港抗击疫情，也将稳定特区经济社会发展，进一步维护香港国际形象。

大西广指出，一些国家并不了解香港实际情况，却把推迟选举无端政治化。“非常遗憾，一些西方媒体在报道此事时，不仅丝毫不提及疫情的危险性，反而从政治角度去扭曲解读。”他表示，香港市民的生命安全和身体健康最为重要，这是最重要的人权，西方一些政客对此视而不见，却带着政治意图歪曲事实，暴露了其干涉中国内政的企图。

（本报北京、莫斯科、东京、里约热内卢、开罗、布鲁塞尔、罗马8月18日电 记者曲颂、张光政、刘军国、朱东君、黄培昭、方莹馨、韩硕）

《 人民日报 》（ 2020年08月19日 03 版）

(责编：白宇)